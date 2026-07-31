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美女導遊撞樣年輕張柏芝！帶隊北上短線美食團爆紅 港人團友齊讚靚女又專業：想搵番初戀嘅感覺就報團啦

旅遊
更新時間：13:34 2026-07-31 HKT
發佈時間：13:34 2026-07-31 HKT

近年港人熱衷參加北上短線旅行團，除了講求「平、靚、正」的行程與美食外，原來導遊的質素亦是引人報名的關鍵！近日，本地旅行社「美食之旅」的一位美女導遊陳麗欣（欣欣）在網絡上意外爆紅。皆因其標緻的五官神似年輕時的張柏芝，令她在旅遊分享群組中火速成為熱話，被網民及團友封為「美食張柏芝」及「旅遊界栢芝」，更有人直言為了她想立即報團！

美食之旅導遊被譽為「旅遊界栢芝」 網民驚呼：以為係AI

這位美女導遊爆紅的源頭，來自Facebook群組「美食之旅開心分享群」。不少曾參加其旅行團的團友上載與她的合照，旋即引起極大迴響。大批網民對其出眾的外貌表示驚嘆，紛紛留言大讚：「第一眼望落，真係以為係張柏芝」、「真係勁似！耳仔同眉毛都似到十足！唔知以為AI！」甚至有人表示連聲音都十分相似。這股熱潮更蔓延至網上討論區「連登」，連登仔亦認同她的顏值，留言指：「佢可塑性好高喎」、「今次真係似」、「呢個阿姐後生應該幾靚女」。

工作態度獲激讚 全程笑容親切極細心

除了擁有明星相，陳麗欣的工作態度及專業服務同樣獲得團友的一致好評。綜合多位團友的真實評價，她帶團時「全程笑容親切」、「事事關心」，更被大讚對長者呵護有加。

有團友分享在順德三天遊的經歷，指同行朋友不慎遺失手袋於酒店前台，全靠陳麗欣即時通知並協助處理，才免招損失。此外，她在炎熱天氣下會不斷提醒團友多喝水，處理突發事件的能力亦備受肯定。難怪有團友笑言：「跟過咁嘅女導遊，人都會開心啲喎」、「想搵番初戀嘅感覺就報團啦」，甚至有人誇張表示「跟佢團每位加100（元）都制」！

揭開「美食張柏芝」帶團秘訣 想指定靚女導遊有條件？

隨著「美食張柏芝」人氣急升，《星島頭條》聯絡「美食之旅」了解詳情。接聽的負責職員透露，這個稱號自上個月開始流傳，近日突然全網爆紅，公司上下都熟知此稱呼。目前更有不少顧客在報團時，特意詢問哪一團是由陳麗欣帶隊，希望能一睹其風采。

據職員透露，陳麗欣是該公司的全職員工，只要獲公司安排旅行團便會出發，並沒有固定負責的路線。不過，公司在開團時不會預早公佈導遊名單，通常在出發前兩至三天才會落實。如果想百分百確保能跟到「美食張柏芝」的旅行團，唯一的隱藏條件是，必須湊夠20人或以上一同報名，方可指名要求她帶隊。


圖片及資料來源：美食之旅開心分享群

 

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