珠海周末快閃 由早到晚尋找珠海隱藏慢活地圖 橫琴水療酒店/富華里/樂士文化區

珠海這座濱海城市，近年來悄然蛻變，不僅有精緻的異國餐館、充滿活力的文創街區，更進駐了國際級度假酒店，食、買、玩、住的水準均大幅提升。無論是尋找一處法式悠閒的早午餐時光，或是在匯聚國際品牌與特色餐飲的富華里邊逛邊吃，還是走進由舊廠房改造的藝術聚落裡慢遊小店，甚至入住一家以養生為主題的靜謐酒店為身心充電——珠海都能以從容而多元的面貌，為港人帶來一個不一樣的夏日微旅行。一起探索這座城市隱藏的愜意角落！

橫琴悅椿酒店700呎大房 x 養生水療．性價比極高Staycation

暑假正式展開！香港的悶熱與擁擠，總會讓人渴望來一場短暫的快閃之旅。隨著「港車北上」政策實施，自駕往來珠海變得前所未有的便捷，只需穿過港珠澳大橋，即可輕鬆切換生活節奏。即使不選擇自駕，往返兩地的交通選擇也相當多元，不論是高速客輪、穿梭巴士，以至新開通的直通巴士路線，皆能滿足不同旅客的需要，讓週末小旅行的規劃更具彈性。

想徹底擺脫城市喧囂，於2023年全新開業的橫琴悅椿酒店，絕對是值得一試的靜謐之選。作為悅榕莊旗下品牌，選址橫琴粵澳合作中醫藥產業園區內，距離橫琴口岸僅約10分鐘車程，往返澳門非常便捷。酒店佔地達6.2萬平方米，廣闊的園林景觀融入中藥材種植元素，處處流露養生氣息。

客房方面，基本房型「綠蘊大床房」面積已達65平方米（約700平方呎），配備寬敞私人陽台，可飽覽花園景致，空間感十足；此外亦提供更豪華的套房及獨棟別墅選擇，適合追求更高私隱度與奢華體驗的旅客。餐飲體驗同樣出色，早餐可於全日制餐廳「食集」享用自助餐，提供即煮生滾粥、廣式點心、潮汕風味砂鍋雞蛋豆漿等豐富選擇；晚餐則可於中餐廳「椿風」品嚐粵菜與川湘融合菜式。

酒店獨有的「椿林水療」，結合歐洲水療技術與亞洲養生哲學，設有十二種不同功能的水療體驗，有效舒緩疲勞（需額外收費，詳情請向酒店查詢或於預訂時加購）。更驚喜的是，酒店每日提供豐富多彩的住客工作坊，入住時可向前台查詢詳情並進行預約。清晨可在專業導師帶領下於戶外草坪參加瑜伽或足部反射步道課程，放鬆身心；午後則有機會參與製作本草香牌、文房四寶書法或花藝蠟牌等手工藝活動，內容每日輪換，充滿樂趣。結合國際級的服務品質與相對親民的價格，是性價比極高的Staycation首選。

珠海橫琴悦椿酒店

地址：橫琴粵澳深度合作區重樓路288號

房型：Green Aura特大雙人床

房價：約HKD$600-700元 包早餐

可於Klook線上預訂：https://bit.ly/44GLQdX



橫琴住宿餐飲獨家優惠碼大放送

Klook橫琴活動專頁：https://bit.ly/4hraBCj

優惠碼：請貼上心儀項目的優惠碼

推廣期：即日起 至 2026年8月31日

使用期：即日起 至 2026年9月2日

AMIA Brunch & Bistro： 南法風情 橫琴最美早午餐

位於橫琴山海驛站的AMIA Brunch & Bistro，可說是充滿南法莊園風情的秘密花園。餐廳以粗獷石牆搭配大量綠植，戶外木棧道露台擺放藤編座椅，營造出恍如置身歐洲鄉間的悠閒氛圍。同場更設「Puppy Parking」專區，歡迎顧客攜帶寵物一同用餐，是名副其實的Dog Friendly空間。午後時分，一客精緻輕食搭配手沖咖啡，在陽光與微風相伴下放空思緒，既能享受美食，亦能拍下一系列風格獨具的打卡照片，堪稱橫琴最愜意的Brunch據點。

AMIA Brunch & Bistro

地址：珠海香洲海驛站

營業時間：星期一至日11:00 - 19:00



富華里： 珠海版深業上城．好逛好吃一整條街

被譽為「珠海版深業上城」的富華里，是一個極具格調的開放式商業街區。這裡不僅匯聚了Lululemon、H&M、MLB、URBAN REVIVO等國際服裝品牌，也有不少本地設計師小店與潮玩店如POP MART，適合慢慢尋寶。餐飲選擇同樣豐富多元，除了近期人氣極高的泰國菜「祿泰泰」，還有珠海首間「三出山」火鍋、主打創意粵菜的「梅溪社1890」，以及適合朋友聚會的「摩打食堂」，無論想品嚐哪國風味，都能在此找到心水之選。週末期間更時常有露天市集與手作攤位，為這個歐風街區增添了不少逛遊樂趣。

珠海富華里（又稱中海富華里）

地址：香洲區九洲大道與白石路交匯處的熱門開放式街區購物中心

祿泰泰．泰式料理(富華里店)

地址：香洲區九洲大道西富華里中心14棟1層102

營業時間：星期一至日11:30 - 16:00 ／17:00 - 21:30



樂士文化區： 舊廠房變身文創聚落．慢逛小店療癒午後

樂士文化區標誌性打卡位。

樂士文化區標誌性打卡位。

樂士文化區由舊廠房活化改造而成。

樂士文化區小街

距離富華里僅數分鐘車程的樂士文化區，由舊廠房活化改造而成，紅磚牆面與現代塗鴉交織，賦予空間濃厚的文創氣息。園區內進駐多家特色小店、手作工作坊與獨立咖啡館，從選物、手藝品到生活雜貨應有盡有，適合花上整個下午慢慢尋寶。環境寬敞而悠閒，每個角落皆充滿設計感，是拍照愛好者的天堂。若攜帶孩童同行，對面即是岱山公園，設有遊樂場與滑梯等設施，讓大人享受慢活時光的同時，小朋友也能盡情放電，堪稱親子同遊的理想去處。

樂士文化區

地址：廣東省珠海市香洲區前山岱山路70號

營業時間：全天候免費對外開放，園區內的獨立店舖、咖啡館與展覽空間營業時間各有不同 一般集中在 12:00 至 21:00 之間(多間小店星期一休息）



文：Yasmin

攝：Jimmy



