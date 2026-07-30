北上注意！中國聯通CUniq數據卡新規 8月1日起新發行儲值卡全面停止內地激活 須於香港提前連網

經常往返內地的市民請注意！中國聯通CUniq為配合中國內地最新的合規經營指引，自2026年8月1日起，凡全新發行且包含中國內地漫遊功能的儲值卡產品，將無法再於內地境內進行激活啟動操作。為方便用戶識別，新發行的相關數據卡包裝上將會清晰加註「此產品無法在中國內地啟動」的提示字句。儘管啟動地點受到限制，但只要提早完成啟用程序，該產品的其他通訊服務及功能均不會受到任何影響。

中國聯通CUniq 儲值卡新限制！出發前須於香港提前蠻Sim Card激活連網

中國聯通CUniq為配合中國內地最新的合規經營指引，自2026年8月1日起，凡全新發行且包含中國內地漫遊功能的儲值卡產品，將無法再於內地境內進行激活啟動操作。

中國聯通CUniq亦有在旗下手機app，通知用戶在購買全新的聯通漫遊儲值卡後，務必謹記在過關前往中國內地前，率先於香港或官方列明的其他指定適用地區完成激活步驟。

中國聯通CUniq宣布，自2026年8月1日開始，受新政策影響，用戶在購買全新的聯通漫遊儲值卡後，務必謹記在過關前往中國內地前，率先於香港或官方列明的其他指定適用地區完成激活步驟。用戶必須確保在境外成功啟用服務，抵達內地後方能順暢地使用漫遊數據。若想確認具體的適用激活地區名單，消費者可前往 CUniq 官方網站的專屬頁面（>>按此<<）查詢。

配合內地新規！多間電訊商已落實同類措施

此次中國聯通修訂服務條款，主要背景是為了符合內地嚴格的網絡合規經營要求，以堵塞違規「翻牆」等網絡漏洞。事實上，本地多家主要電訊商早前已陸續採取了相同的管理措施；包括中國移動香港（CMHK）、鴨聊佳以及中國電信等品牌全線的儲值卡及全球數據卡產品，均已先後宣佈不再支援於內地直接進行激活。

中國聯通CUniq 服務查詢：

客服專線：+852 21221188

客服 WhatsApp：+852 63610010

客服電郵：[email protected]

資料來源：中國聯通(香港)CUniq

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