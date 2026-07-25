內地客訪港歎雪糕驚覺「廣州物價貴過香港」？網民熱議兩地生活成本：早就係咁VS以偏概全

隨著中港兩地交流頻繁，不少旅客在跨境消費時都能感受兩地物價差異。近日，有內地旅客在社交平台分享訪港「直觀感受」，指在銅鑼灣商場享用知名連鎖雪糕品牌的下午茶時，驚覺香港的定價竟比廣州便宜，直指廣州物價高於香港的情況「好離譜」，隨即引發網民對兩地的生活成本的熱烈討論，有人認同樓主的意見，也有人認為以單一品項比較物價是以偏概全，坦言「廣州民生嘢九成以上平過香港」。

內地客訪港嘆高檔雪糕 驚覺「廣州物價貴過香港」

事主在帖文中表示，此次前往香港其中一項「直觀感受」，就是發現香港的物價雖然高，但對比之下，「廣州嘅物價比香港更貴就好離譜」。事主指出，日前來港時在銅鑼灣皇室堡的連鎖雪糕店享用下午茶，包含一杯飲品、一件蛋糕及一份雪糕的套餐，售價為港幣$75；然而，在廣州點購同樣的套餐則索價人民幣99元。面對明顯的定價差異，事主不禁感嘆基層的薪金水平難以應付，直言「廣州普遍d工資先得幾千蚊咋！！！」。

網民熱議兩地生活成本：早就係咁VS以偏概全

帖文發佈後，引來兩地網民的關注及爭論。有人理性分析指「進口/外國品牌在內地不平（便）宜，因為稅高」，並舉例指內地麥當勞若要「叫齊香港一個餐咁多野，都會貴過香港」。此外，有網民批評事主的說法屬以偏概全，強調「廣州民生嘢九成以上平過香港」，又反問為何不比較兩地的平民食品，如雲吞麵、茶餐廳價格，直指不應以「極少數嘢就話物價貴過香港」。

對此，樓主回覆留言時表示不只比較過雪糕品牌，「其實仲有其他嘅。只不過係拿佢來舉例」。有網民則對事主的觀察表示認同，直言「其實香港有好多嘢平過靚過廣州」。有曾在廣州工作生活的網民指出，若要追求「同香港同一樣嘅生活水平（衣食），洗錢多過香港」；也有人指出「深圳一杯咖啡都40蚊人仔」、「早就係咁，廣州居民區落樓食個雙拼燒臘飯比香港仲貴」、「廣州呢幾年貴左（咗）好多，疫情前物價只有深圳約一半，依家拍住深圳」，質疑內地一般市民「係咪真係消費到」。

來源：Threads

文：LW