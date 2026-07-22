港媽呻中產生活僅表面風光？每月開支$6萬嘆「今個月又白做」 網民建議減這項支出……

香港的生活成本高，即使是生活相對穩定的一群，面對日常生活的各種開支，壓力往往超出想像。近日，有港媽在社交平台發文，指不少人認為「中產過得好爽」，惟他認為這些只是表面風光，實際上列出每月的恒常開支後，「真相係每個月戶口一入錢，轉個頭就清袋」，只能感嘆「今個月又白做」，引起網民廣泛討論，有人坦言其中一項為非必要支出，建議他們考慮調整以節省開支，詳情即看下文！

港媽呻中產生活僅表面風光？每月開支$6萬嘆「今個月又白做」

最近，有港媽在社交平台分享作為中產家庭主婦的日常開支壓力，坦言不少人認為中產家庭過著無憂無慮的生活，惟他認為事實並非如此，「成日有人話中產過得好爽，我心入面得兩個字：爽鬼。」他隨後逐項列出每月恒常開支，包括「供樓：$24,000（仲要未計管理費差餉地租）」、「小朋友學中提琴：$3,400」、「工人姐姐：$5,200」、「水電煤上網：差唔多$2,500」、「兩公婆食飯＋搭車＋雜費：又冇咗$8,000」以及「養車：$19,000」。

對於每月的生活開支逾$6萬，他形容：「真相係每個月戶口一入錢，轉個頭就清袋，望住個銀行結餘，心入面得一句：『今個月又白做。』」其中，最難減省的是供樓及小朋友學樂器的費用，「一邊係磚頭，一邊係仔女前途，兩邊都冇得慳」。

網民建議：賣咗架車供多層樓租比人好過

帖文獲得大量網民回應，對其開支項目及生活壓力展開熱烈討論。其中，有人對養車支出高達$1.9萬表示驚訝，幾乎佔整體家庭開支的三分之一，建議他們考慮放棄養車，「你養架車同供樓差唔多，不如賣咗架車供多層樓租比人好過」、「唔養車，慳$19000完」、「車佔好重比例下wo，係唔係必需品？Uber出入可能仲平。」

與此同時，有網民認為樓主家庭的收入未達中產標準，因此才會出現每月收入「清袋」的情況，「呢度數埋就六皮幾，你話每個月一入錢落戶口就清袋，兩公婆搵六皮幾都好意思叫中產？」、「先唔好講洗費，你對中產定義係唔係有d誤會」，反映不同人對中產定義存在差異。

來源：Threads