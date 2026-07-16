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公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒

生活百科
更新時間：16:10 2026-07-16 HKT
發佈時間：16:10 2026-07-16 HKT

成長環境與家庭教育往往對個人的價值觀有著深遠影響，甚至可能成為難以察覺的思想枷鎖。近日，一名公屋出身的中年港男，在網上分享自己在三十而立之年，驚覺自己一直受父母的基層觀念影響，落後於私樓長大的人。幸而他表示，在職場上他獲得一位老闆藉著「一餐飯」點醒，打破多年的思維盲點。

公屋出身港男 30歲始驚覺階級差距：要好努力先可以追返

有公屋出身的中年港男，在Threads上分享自己在三十而立之年，驚覺自己一直受父母的基層觀念影響，落後於私樓長大的人。(劇照非當事人)
有公屋出身的中年港男，在Threads上分享自己在三十而立之年，驚覺自己一直受父母的基層觀念影響，落後於私樓長大的人。(劇照非當事人)
事主感嘆，許多公屋出身的人要付出極大努力，「要好努力先可以追返」一般私樓家庭自然賦予的常識與習慣。
事主感嘆，許多公屋出身的人要付出極大努力，「要好努力先可以追返」一般私樓家庭自然賦予的常識與習慣。
事主憶述，30歲那年與老闆的一頓飯，令他忽然想開來。
事主憶述，30歲那年與老闆的一頓飯，令他忽然想開來。

這名港男社交平台Threads上發文，大談公屋與私樓家庭教育的差距。事主感嘆，許多公屋出身的人要付出極大努力，「要好努力先可以追返」一般私樓家庭自然賦予的常識與習慣，他在文中坦言自己「公屋出身，細個唔覺」，直至約30歲才漸漸明白，部份公屋出身的人（包括其自身）需要加倍努力，才能追上私樓及家庭教育程度較高人士早就具備的「學識、知識、家庭觀念、生活習慣、衛生常識、情緒控制」。事主強調，焦點並非在於人格與金錢，並舉出一個關於「食剩嘢」的深刻例子。

職場一頓飯給老闆「點醒」  反思原生家庭教育差距

事主憶述，其父母從小灌輸不可浪費的觀念，常以「非洲幾多小朋友冇嘢食」為由不准他吃剩食物。直到有次與老闆用膳，對方卻打破了這套傳統觀念。老闆向其指出：「嘢食太多係落單果個人嘅問題，即係我嘅問題，你應該講出嚟，咁我應該諗下次叫少10%」。

老闆進一步解釋，勉強進食對身體無益，甚至「衰過倒咗佢」，並強調「非洲小朋友冇嘢食係個社會嘅問題、佢地政府嘅問題」，勉強吃光並不能改變浪費的事實，反而會導致下次點餐時叫得更多，「咁就真係浪費」。

這次對話猶如當頭棒喝，讓他驚覺許多人同樣被父母灌輸了相似的觀念，「死都要食晒啲嘢直到身體出問題」。事主總結，一路成長都是靠「唔同嘅貴人扶咗好多把先成就到今日嘅自己」，因此立志日後有機會亦會提攜他人。

網民意見兩極：窮人思維好toxic vs 其實係人嘅問題

帖文引起網民對家庭教育的熱烈迴響。不少網民深有同感，直指過往家中的「窮人思維真係好toxic(有毒)」，甚至連衛生習慣也深受其害，有人表示離開家人後才懂得「一人一個漱口杯」、「牙刷要每月換」等基本常識。

同時，許多網民大讚事主心態正面，沒有因曾經匱乏而自卑，反而懂得感恩並願意「扶返下一個」，形容這種善意「真係好珍貴」；也有人感嘆「最好嘅貴人係唔係堅持不懈嘅自己」。

不過，亦有網民一針見血地指出問題核心在於「父母價值觀」，認為無論住私樓或公屋，「其實係人嘅問題，住私樓也可以好自私唔自律，住公屋也可以好企理好有家教」，但只要家長本身注重個人操守，同樣能培養出有教養的下一代。

資料來源：Threads

延伸閱讀：沒收公屋戶護照禁旅行？網民倡議限公屋戶享受引千人舌戰 「納稅人資助唔係俾你去玩」

 

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