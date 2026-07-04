《給阿嬤的情書》同款潮汕美食2026｜潮汕8大傳統小吃攻略 必吃南枝無米粿/阿嬤橄欖菜 高鐵自由行好去處

電影《給阿嬤的情書》爆紅，連帶電影取景地潮汕也成為香港上人高鐵旅遊好去處，本文推介《給阿嬤的情書》中圍繞主角南枝、木生、淑柔的潮汕傳統美食，大家若到潮汕旅遊，可不要錯過。

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汕頭必吃美食2026｜1. 老福合 南枝同款經典無米粿

電影《給阿嬤的情書》女主角南枝在泰國經營的「謝記無米粿」，是潮汕經典美食，以前的人窮，沒錢買大米，就用番薯粉做皮，包裹韭菜餡蒸熟再油炸。位於汕頭好去處小公園的老字號老福合，售賣的潮汕粿種類非常多，一次過可品嚐多款美食，必吃招牌無米粿￥5，外脆內香，蘸辣椒醬吃風味更佳。人氣美食有水粿￥5、筍粿￥8、水晶球￥10、鱟粿￥8、荷蘭薯粿￥8、粽球￥5，更有糖水五果湯￥12、綠豆爽￥6。

潮州打冷好去處｜2. 趣邊白粥 淑柔阿嬤同款橄欖菜

《給阿嬤的情書》淑柔阿嬤採摘自家種植的青橄欖，加上芥菜手作的「橄欖菜」，是潮汕經典醃製美食，適合送粥。潮州消夜好去處趣邊白粥，可以一站式品嚐滷味、生醃、魚飯、小炒，恍如吃一頓平民小滿漢。白粥或米飯￥2，配橄欖菜之外，更有超過一百種配料可選，￥2至￥10不等。人氣美食有涼拌皮蛋、鹹鵝肉￥48、涼拌魚皮￥4、炸鹹帶魚￥38、生腌三文魚￥38、滷豬腸￥28。

汕頭特色美食2026｜3. 三代人 木生同款薑薯糖水

《給阿嬤的情書》木生離鄉前往南洋謀生，告別前不忘喝一碗淑柔做的潮汕薑薯甜湯，薑薯入口綿密，潤滑清甜。「三代人」招牌美食薑薯五果湯￥14，幾乎每桌必點，材料有薑薯、蓮子、百合、銀耳、紅棗、薏米等。人氣美食有薑薯蓮子綠豆爽￥17、薑薯鴨母捻￥15、清心丸蓮子綠豆爽￥13、桃膠銀耳西米露￥15、無米粿￥10等。

潮州人氣美食2026｜4. 潮林記 油柑橄欖汁通便救星

《給阿嬤的情書》阿嬤給南枝吃青橄欖，另一幕南枝送木生油柑，橄欖和油柑常見於嶺南，初嚐酸澀，細嚼回甘，源自潮汕的油柑橄欖汁近年爆紅，據稱含豐富維他命C、潤喉生津、清熱解油膩，更是通便神器。潮林記果汁即日製作，必喝手作油柑汁￥8、黃皮油柑汁￥15、油柑橄欖汁￥15、油柑檸檬￥15、甜種油柑汁￥15、楊桃油柑汁等。

潮州好去處｜5. 載陽茶館 黃翠如沉浸式體驗潮汕文化

電影《給阿嬤的情書》採用潮州話演出，大家不妨跟黃翠如到潮州，喝工夫茶和看潮劇，沉浸式體驗昔日潮汕民間娛樂。載陽茶館據說是潮州首間有戲台的傳統茶樓，建於民國時期，樓高兩層，二樓小桌二人￥168，中桌二至三人￥198，大堂八仙桌四至八人￥298，費用包括潮州名茶鳳凰單叢茶和點心，每天下午2時後有多場潮劇、潮州弦詩樂、琵琶古箏、潮州工夫茶二十一式沖泡展示等。

潮州打卡好去處｜6. 閒得茶館 三百年老宅喝工夫茶

潮州工夫茶藝是國家級非物質文化遺產，大家到潮汕旅遊，不妨體驗《給阿嬤的情書》戲中人圍坐品嚐工夫茶。「閒得茶館」由三百年歷史的潮州傳統民居「四點金」老厝改建而成，青瓦飛檐、雕花窗欞都具特色。包廂有多種收費，一至四人房一小時￥88，大包廂六至八人兩小時￥238，價錢包括品茶和茶點，茶葉有老樅密蘭香、老樅鴨屎香、老樅草蘭香等，茶點有饒平3A糖霜杮餅、潮州手工腐乳餅、揭陽惠來綠豆餅等。

潮汕毒藥2026｜7. 金二順 黎耀祥挑戰海鮮生腌

潮汕海產豐富，非遺美食海鮮生腌近年熱爆，經營十多年的金二順成為網紅餐廳，黎耀祥、張兆輝就曾光顧。有堂食和外賣，用料新鮮，原汁原味。必吃美食有生腌三目蟹、生腌膏蟹、生腌果味三文魚、生腌血蚌、生腌鮑魚、生腌小青龍、芥末花螺等。生腌要慎吃，不妨先吃白粥打底。

汕頭非遺美食2026｜8. 老大魚丸 麥長青歎爆醬手打牛丸

《給阿嬤的情書》戲中木生、淑柔年輕的年代，正是汕頭老字號老大魚丸創立的時候，老大魚丸於1958年開業，傳承「達濠魚丸製作技藝」，已被列入廣東省省級非物質文化遺產名錄，以新鮮海魚純手工打製聞名，常到內地的麥長青曾到訪，分享77歲的老師傅手打墨魚丸，而該店的魚丸口味有七十多種，有賣￥10一顆的巨型魚丸！必吃招牌馬鮫魚丸、醬爆雪花牛肉丸、鴨屎香茶丸、茉茶椰子丸、胡椒豬肚丸、鹿茸菇苦瓜丸子、精製墨魚丸。

文：林樂樂

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