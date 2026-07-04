《給阿嬤的情書》同款潮汕美食2026｜潮汕8大傳統小吃攻略 必吃南枝無米粿/阿嬤橄欖菜 高鐵自由行好去處
發佈時間：00:10 2026-07-04 HKT
電影《給阿嬤的情書》爆紅，連帶電影取景地潮汕也成為香港上人高鐵旅遊好去處，本文推介《給阿嬤的情書》中圍繞主角南枝、木生、淑柔的潮汕傳統美食，大家若到潮汕旅遊，可不要錯過。
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汕頭必吃美食2026｜1. 老福合 南枝同款經典無米粿
電影《給阿嬤的情書》女主角南枝在泰國經營的「謝記無米粿」，是潮汕經典美食，以前的人窮，沒錢買大米，就用番薯粉做皮，包裹韭菜餡蒸熟再油炸。位於汕頭好去處小公園的老字號老福合，售賣的潮汕粿種類非常多，一次過可品嚐多款美食，必吃招牌無米粿￥5，外脆內香，蘸辣椒醬吃風味更佳。人氣美食有水粿￥5、筍粿￥8、水晶球￥10、鱟粿￥8、荷蘭薯粿￥8、粽球￥5，更有糖水五果湯￥12、綠豆爽￥6。
老福合溝無米粿甜湯粿品店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省汕頭市金平區福平路20號之1店
- 電話：0754-88440706
- 營業時間：11:30-23:30
- 人均：￥18
潮州打冷好去處｜2. 趣邊白粥 淑柔阿嬤同款橄欖菜
《給阿嬤的情書》淑柔阿嬤採摘自家種植的青橄欖，加上芥菜手作的「橄欖菜」，是潮汕經典醃製美食，適合送粥。潮州消夜好去處趣邊白粥，可以一站式品嚐滷味、生醃、魚飯、小炒，恍如吃一頓平民小滿漢。白粥或米飯￥2，配橄欖菜之外，更有超過一百種配料可選，￥2至￥10不等。人氣美食有涼拌皮蛋、鹹鵝肉￥48、涼拌魚皮￥4、炸鹹帶魚￥38、生腌三文魚￥38、滷豬腸￥28。
趣邊白粥．滷味．生醃．打冷—恒大城店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省潮州市湘橋區橋東街道金碧路189號潮州恒大城八十九幢175-186號
- 電話：13828392212
- 營業時間：10:00-14:00、16:00-02:00
- 人均：￥37
汕頭特色美食2026｜3. 三代人 木生同款薑薯糖水
《給阿嬤的情書》木生離鄉前往南洋謀生，告別前不忘喝一碗淑柔做的潮汕薑薯甜湯，薑薯入口綿密，潤滑清甜。「三代人」招牌美食薑薯五果湯￥14，幾乎每桌必點，材料有薑薯、蓮子、百合、銀耳、紅棗、薏米等。人氣美食有薑薯蓮子綠豆爽￥17、薑薯鴨母捻￥15、清心丸蓮子綠豆爽￥13、桃膠銀耳西米露￥15、無米粿￥10等。
三代人．甜湯—長平店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省汕頭市金平區長平路61號（飛夏中學附近／茶盤家伙旁）
- 電話：13790812095、15816713487
- 營業時間：10:00-23:30
- 人均：￥16
潮州人氣美食2026｜4. 潮林記 油柑橄欖汁通便救星
《給阿嬤的情書》阿嬤給南枝吃青橄欖，另一幕南枝送木生油柑，橄欖和油柑常見於嶺南，初嚐酸澀，細嚼回甘，源自潮汕的油柑橄欖汁近年爆紅，據稱含豐富維他命C、潤喉生津、清熱解油膩，更是通便神器。潮林記果汁即日製作，必喝手作油柑汁￥8、黃皮油柑汁￥15、油柑橄欖汁￥15、油柑檸檬￥15、甜種油柑汁￥15、楊桃油柑汁等。
潮林記．油柑橄欖汁（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省潮州市湘橋區水平路34號
- 電話：18198811288、18198811480
- 營業時間：08:30-22:30
- 人均：￥13
潮州好去處｜5. 載陽茶館 黃翠如沉浸式體驗潮汕文化
電影《給阿嬤的情書》採用潮州話演出，大家不妨跟黃翠如到潮州，喝工夫茶和看潮劇，沉浸式體驗昔日潮汕民間娛樂。載陽茶館據說是潮州首間有戲台的傳統茶樓，建於民國時期，樓高兩層，二樓小桌二人￥168，中桌二至三人￥198，大堂八仙桌四至八人￥298，費用包括潮州名茶鳳凰單叢茶和點心，每天下午2時後有多場潮劇、潮州弦詩樂、琵琶古箏、潮州工夫茶二十一式沖泡展示等。
載陽茶館（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省潮州市湘橋區太平街道義安路英聚巷6號（竹木門）
- 電話：0768-2185228
- 營業時間：10:00-23:00
- 人均：￥84
潮州打卡好去處｜6. 閒得茶館 三百年老宅喝工夫茶
潮州工夫茶藝是國家級非物質文化遺產，大家到潮汕旅遊，不妨體驗《給阿嬤的情書》戲中人圍坐品嚐工夫茶。「閒得茶館」由三百年歷史的潮州傳統民居「四點金」老厝改建而成，青瓦飛檐、雕花窗欞都具特色。包廂有多種收費，一至四人房一小時￥88，大包廂六至八人兩小時￥238，價錢包括品茶和茶點，茶葉有老樅密蘭香、老樅鴨屎香、老樅草蘭香等，茶點有饒平3A糖霜杮餅、潮州手工腐乳餅、揭陽惠來綠豆餅等。
閒得茶館（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省潮州市湘橋區太平街道義安路羊玉巷7號
- 電話：18344555303
- 營業時間：10:00-22:30
- 人均：￥45
潮汕毒藥2026｜7. 金二順 黎耀祥挑戰海鮮生腌
潮汕海產豐富，非遺美食海鮮生腌近年熱爆，經營十多年的金二順成為網紅餐廳，黎耀祥、張兆輝就曾光顧。有堂食和外賣，用料新鮮，原汁原味。必吃美食有生腌三目蟹、生腌膏蟹、生腌果味三文魚、生腌血蚌、生腌鮑魚、生腌小青龍、芥末花螺等。生腌要慎吃，不妨先吃白粥打底。
非遺．金二順潮汕生腌—玫瑰一街總店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：汕頭市金平區玫瑰一街與龍眼北路交叉口東行50米
- 電話：13068938889
- 營業時間：10:00-02:00
- 人均：￥106
汕頭非遺美食2026｜8. 老大魚丸 麥長青歎爆醬手打牛丸
《給阿嬤的情書》戲中木生、淑柔年輕的年代，正是汕頭老字號老大魚丸創立的時候，老大魚丸於1958年開業，傳承「達濠魚丸製作技藝」，已被列入廣東省省級非物質文化遺產名錄，以新鮮海魚純手工打製聞名，常到內地的麥長青曾到訪，分享77歲的老師傅手打墨魚丸，而該店的魚丸口味有七十多種，有賣￥10一顆的巨型魚丸！必吃招牌馬鮫魚丸、醬爆雪花牛肉丸、鴨屎香茶丸、茉茶椰子丸、胡椒豬肚丸、鹿茸菇苦瓜丸子、精製墨魚丸。
老大魚丸-同益店（百度地圖/高德地圖）
- 地址：廣東省汕頭市金平區同益路紅亭花園11幢西側107-109號
- 電話：13502753812
- 營業時間：07:00-20:00
- 人均：￥49
文：林樂樂
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汕頭小公園是汕頭老城的核心地標，中山紀念亭街區、小公園西堤街區兩處被評為「廣東省歷史文化街區」，保留了20世紀30年代汕頭市「百載商埠」街區原貌。以中山紀念亭為發端，一道道騎樓老街呈環型放射狀，可以看到民國的騎樓民宅、老字號商舖、商埠歐洲式豪宅等特色老建築。小公園附近有人氣潮汕美食小公園蛋撻、愛西幹麵、侗平腸粉等。必遊景點：中山紀念亭、南生百貨大樓、汕頭開埠文化陳列館、汕頭郵政總局大樓等。
汕頭旅社舊址位於金平區商平路43號，1948年由香港商人劉敦元建造，是汕頭解放後早期較有規模的國營旅館，樓高五層半，歐式騎樓建築，面積1435平方米，曾接待過內地旅客、東南亞華僑、軍政人物和大資本家。其後因建築老化，不宜繼續經營，汕頭旅社在1996年結業。旅社門口「汕頭」兩個碩大紅字近年熱爆，小紅書有很多網民發揮創意，在汕頭兩字前打卡。