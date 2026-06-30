澳門噴射飛航船票限時買2送3！二人同行都著數  第3張可變免費升級券 暑假過大海必備！

隨住暑假來臨，短途旅行成為不少香港人的放鬆首選。當中以澳門最受歡迎，而乘搭渡輪直達市區更是免塞車、免排隊的精明選擇。船公司噴射飛航（TurboJET ）近日推出全新震撼性「買2送3」限時船票優惠，二人同行隨時賺盡來回船票兼免費客艙升級，絕對是今個夏日性價比極高的過大海首選！

澳門噴射飛航船票限時買2送3！兩人同行賺盡回程船票

澳門噴射飛航船票限時買2送3！兩人同行賺盡回程船票

以往不少旅客對於「買二送三」優惠感到疑惑，認為兩人同行會浪費了額外的一張回程船票。然而，噴射飛航 這次的升級版優惠帶來了極具彈性的全新玩法。只要兩位旅客在同日同時間一起出發，多出的一張回程船票即可轉場轉化為「終極 Upgrade 券」。

這意味著旅客只需付出兩張去程船票的基礎價格，便能獲得雙人來回澳門的渡輪船票，更可將多出的回程票用作客艙座位升級。這項創新安排不但解決了過往票務浪費的問題，更能讓旅客享受更舒適、精緻的海上航程，大大提升了乘船體驗的性價比。

彈性處理免費升級券！暑假期間都用得

除了即場升級客艙座位之外，噴射飛航亦照顧到不同旅客的實際旅遊需要。如果旅客不打算在即次回程時使用該張升級券，可以選擇將其保留。該升級券的有效期長達五天（由回程當天起計算），旅客大可以留待下一次前往澳門時使用，甚至轉贈給親朋好友，盡顯優惠的靈活性。

無論是計劃即日來回體驗澳門地道美食如安德魯葡撻及豬扒包，還是打算在路氹城的高級度假酒店度過一個悠閒的兩日一夜週末，這個船飛優惠都能完美配合各種行程規劃。這次「買2送3」的推廣期及航班日期均至2026年7月30日結束，有意在今個暑假策劃澳門短線遊的旅客，務必把握機會及早預訂。

澳門噴射飛航「買2送3」限時優惠詳情：

推廣及航班日期： 即日起至 2026 年 7 月 30 日

優惠核心內容： 購買 2 張去程船票，即送 3 張回程船票。第 3 張回程船票可作客艙升級券使用，或於回程日起計 5 天內有效，可保留自用或轉贈他人。

航班適用限制： 贈送之回程船票必須為相同出發日期及時間，旅客可選擇即日來回或翌日回程。

日夜航附加費： 贈送之船票僅適用於日航航班；如需改乘夜航航班，每張回程船票需額外加收港幣 $30。

網上購票連結：https://shorturl.at/H4Pau

資料來源: 噴射飛航 TurboJET

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