中國移動5G月費激減至$71！包30GB數據＋2GB內地、澳門漫遊 七一回歸限定優惠

隨著香港迎來回歸29週年，各大品牌紛紛推出慶祝活動。作為本地主要電訊服務供應商之一，中國移動香港（CMHK）憑藉其穩定且廣泛覆蓋的網絡，一直深受廣大市民及商務人士歡迎。為慶祝這個重要日子，中國移動宣佈推出極具吸引力的「71心意價」限時推廣，5G本地計劃月費激減至$71再加碼送外遊數據，絕對是近期最具性價比的電訊優惠之一！

中國移動七一優惠 5G月費上台計劃低至$71

中國移動宣佈推出極具吸引力的「71心意價」限時推廣。

在現今數碼時代，極速而穩定的5G網絡已經成為日常生活中不可或缺的一部份。中國移動香港深明消費者的需求，特別趁著七一回歸的契機，將原價為$98的「5G本地服務計劃」，以震撼$71心意價推出市場。換言之，用戶每月可節省$27的開支，在百物騰貴的環境下，這無疑為大眾提供了一個極佳的慳錢選擇，同時亦能低成本享受到高質素的電訊服務。

升級30GB本地數據 加送2GB內地澳門漫遊

除了價格上的大幅度優惠，是次推廣在數據用量方面亦極具誠意。該計劃原本提供20GB本地數據，而在優惠期間，用戶將獲加送10GB，令總可用本地5G數據量激增至30GB，足以應付絕大部份用戶一個月的重度上網需求。更值得留意的是，考慮到近年越來越多香港市民熱衷於假日北上消費，或者前往澳門進行短途旅遊，該計劃更貼心地包含了2GB的內地及澳門漫遊數據。這意味著消費者在跨境出行時，無需再額外購買漫遊日費計劃或漫遊卡，實現真正無縫連接體驗。

中國移動七一回歸優惠詳情

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