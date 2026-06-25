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$45市區直達深圳灣口岸！環島中港通推慶回歸車票優惠 北上單程激減

旅遊
更新時間：17:01 2026-06-25 HKT
發佈時間：17:01 2026-06-25 HKT

環島中港通作為香港極具規模且廣受歡迎的跨境客運服務品牌，一直致力為往返中港兩地的旅客提供便捷舒適的乘車體驗，多年來深受廣大消費者信賴。為慶祝香港回歸29週年，環島中港通特別推出人氣「深圳灣口岸自由票」限時福利！現購買一套10張單程車票只需HK450，平均每趟旅程低至HK45，絕對是港人北上休閒娛樂、探親訪友的超值交通首選！

環島中港通直通巴優惠 自由票暢遊大灣區

環島中港通特別推出人氣「深圳灣口岸自由票」限時福利。
環島中港通特別推出人氣「深圳灣口岸自由票」限時福利。

隨著粵港澳大灣區的迅速發展，「港人北上」消費及遊玩已成為近年的熱門趨勢。越來越多市民選擇在週末前往深圳，探索各大深圳好去處，品嚐地道人氣餐廳、體驗新興的室內娛樂活動，或是前往大型商場進行休閒購物。環島中港通深明跨境旅客的實際需求，這次載譽歸來的跨境巴士「自由票」不僅價格極具吸引力，更提供長達6個月的超長有效期限。

最令人驚喜的賣點在於，這套直通巴車票允許買家與家人及朋友共同使用。無論是一個人計劃多次往返深圳處理事務，還是趁著假日與三五知己結伴同行，都能輕鬆靈活地分配車票。旅客只需從香港市區各大站點出發，便可安坐舒適的客車直達深圳灣口岸，大大省卻了繁瑣的交通轉乘時間，讓北上潮玩之旅更加輕鬆寫意。

深圳灣口岸自由票優惠詳情

  • 優惠機構： 環島中港通 

  • 適用巴士路線： 香港市區 ⇋ 深圳灣口岸

  • 套票內容包含： 每套合共 10 張單程車票

  • 推廣福利售價： 震撼價 HK450（平均單程只需HK45；請注意購票時只限使用電子支付方式）

  • 套票使用期限： 由購票當日起計 6 個月內有效，並支援與親友共用車票

  • 實體購買地點： 旅客可親臨深圳灣口岸（香港段）票務處，或前往環島中港通全線香港門市選購

  • 如欲了解更多班次及車站資訊，可瀏覽環島中港通官方網站。

  • 聯絡及查詢方式： 顧客服務熱線 (852) 2979 8778 或 (86) 4008 822 322

  • 活動注意事項： 此車票優惠受相關條款及細則約束，具體營運安排以官方最新公佈為準。

 

同場加映：永東巴士班次大加密！東涌出發經深圳灣口岸 $45起直達深圳/廣州/中山

 

 

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