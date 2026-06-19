端午長假唔想逼? 3大手機APP、網站 實況直播口岸 避開羅湖/福田/深圳灣人潮 附交通班次最新安排

端午節長假期即將到來！相信不少市都已經準備趁著節日北上深圳，或者到大灣區探親和遊玩各大景點，甚至順道觀賞熱鬧的龍舟競渡，各個過關口岸勢必人山人海。為此，運輸署特別安排各個公共交通營辦商加密班次。《星島頭條》亦為各位整理了端午節期間最新的交通加強安排，以及3個超級方便的手機小幫手，讓大家輕鬆避開人潮，開開心心歡度佳節！

端午長假北上 運輸署籲避開繁忙時間 各口岸交通班次大增

考慮到端午節會有許多市民過關，運輸署已經安排了各個公共交通營辦商加強服務。

港鐵東鐵綫:

將於六月十八至二十一日期間的不同時段，因應乘客需求，加強來往金鐘至羅湖或落馬洲站的列車服務。

高鐵香港段:

將於六月十九及二十一日，加開臨時列車車次，往來香港西九龍站及指定內地站點（詳細班次可瀏覽 12306.cn 網站）。

過境穿梭巴士:

大幅加強港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴）的服務班次。在跨境人流最高峰時段，將分別加密至平均約每一分鐘及兩分鐘開出一班車。

跨境直通巴士:

已增發跨境直通巴士的配額，以進一步加強載客服務。

本地專營巴士（B線）:

連接各個陸路口岸的本地專營巴士B線，其班次將會提升至高於一般周末的水平，相關營辦商亦會預留車輛及人手應對乘客需求。

3大官方手機APP/網站 實時了解口岸人潮法寶

今個端午，想過關輕輕鬆鬆，不用與人擁擠？出發前記得自己打開手機，或者請家人幫忙看看以下3個工具，羅湖、福田、深圳灣等口岸有多擠擁，一看便知：

1. 香港入境處App：紅黃綠燈一看就明

香港入境處的手機應用程式設有「陸路邊境管制站等候時間」功能，每15分鐘就會更新一次。它使用了最容易明白的「紅、黃、綠」三色燈來顯示8個陸路口岸的排隊情況：

燈號顏色 狀態 預計等候時間 長者小貼士 綠色 正常 一般少於15分鐘 暢通無阻，可以放心出發！ 黃色 繁忙 一般少於30分鐘 人流開始增多，過關需要多一點耐心。 紅色 非常繁忙 一般30分鐘或以上 人山人海，建議稍後再出發。

大家只需看看顏色，就可以決定是否立刻出門，簡單又直接。

香港入境事務處手機應用程式

下載按此：

2. 保安局「口岸通」網站：免安裝上網即看

如果不想下載任何應用程式覺得麻煩，還可以直接用手機上網，瀏覽保安局的「口岸通」網頁。這個網頁可以即時顯示各個口岸的等候時間，無論是乘搭公共交通工具還是自己開車北上，都可以幫助您選擇最暢通的路線。

口岸通連結：按此

3. 微信（WeChat）「i口岸」小程序：親眼觀看現場直播

如果平時有使用微信（WeChat）與親朋戚友聊天，可以直接在微信搜尋「i口岸」小程序。它涵蓋了深圳13個口岸的情況，最厲害的是設有「實時直播」功能。過關大堂的畫面每30秒就更新一次，大家可以親眼看看現場有沒有排長龍，資訊非常準確。

使用小教學：在微信主頁向下拉，或者在上方搜尋欄輸入「i口岸」。進入小程序後，查看「口岸實況」，點擊您想去的口岸，就可以看到現場通關的直播畫面了。

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