永東巴士車票優惠！$8直達澳門 珠海/深圳/番禺長隆熱門跨境路線低至5折
更新時間：16:16 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:16 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:16 2026-06-11 HKT
趁著618促銷，永東巴士推出震撼全城的交通優惠！其中澳門單程車票更低至 HK$8，讓旅客以極致平價輕鬆直達澳門熱門度假村，絕對是暑假出行的首選！多個大灣區熱門景點，包括全線長隆、深圳華發冰雪、廣州融創熱雪奇蹟等亦有5折優惠，即睇搶飛詳情！
6月12日 10:00 開搶
【永東巴士優惠合集】
>>按此預訂<<
永東巴士直達澳門/大灣區熱點 限時優惠低至$8起
北上大灣區遊玩已成為近年家庭客與年輕人的度假新趨勢。永東巴士推出的跨境專線，採用47座寬敞舒適的大巴，提供從香港市區多個站點（如觀塘 APM、鑽石山、尖沙咀中港城等）直達各大目的地的服務，免卻旅客自行轉車的煩惱。除了破底價的澳門路線外，是次優惠更涵蓋多個熱門度假勝地，包括珠海、清遠及番禺的長隆度假區，無論是想觀賞極地動物還是暢玩水上樂園，都能輕鬆抵達。
此外，深受親子歡迎的廣州熱雪奇蹟及深圳華發冰雪亦享有5折乘車優惠，讓大眾在炎炎夏日也能享受室內滑雪的消暑樂趣。為方便港島區居民，永東巴士更將於6月27日起新增灣仔、上環及北角站點，經深圳灣口岸往來大灣區，進一步完善北上交通網絡。
永東巴士618促銷優惠詳情
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預訂優惠期：2026年6月12日 10:00 至 6月17日 23:59
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澳門線優惠：
單程必搶價低至 HK8或1折HK18（原價 HK180）；亦可輸入獨家優惠碼「WTMOJUN12」享半價HK90。下車點直達上葡京酒店、威尼斯人酒店及新葡京酒店。
（使用期至2026年6月30日，半價券方案可至9月30日）
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大灣區 5 折路線：
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額外折上折優惠：購買全線澳門產品買滿 HK500，輸入獨家優惠碼「618MO82」即可享82折，最高可減HK100。
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條款及細則：購票需提供實名登記，訂單一經二次確認後不設任何變更、退款及取消。大灣區優惠碼每人限用1次，每筆訂單最多購買2張，配額有限，售完即止。
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