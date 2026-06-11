永東巴士車票優惠！$8直達澳門 珠海/深圳/番禺長隆熱門跨境路線低至5折

趁著618促銷，永東巴士推出震撼全城的交通優惠！其中澳門單程車票更低至 HK$8，讓旅客以極致平價輕鬆直達澳門熱門度假村，絕對是暑假出行的首選！多個大灣區熱門景點，包括全線長隆、深圳華發冰雪、廣州融創熱雪奇蹟等亦有5折優惠，即睇搶飛詳情！

6月12日 10:00 開搶

【永東巴士優惠合集】

>>按此預訂<<

永東巴士直達澳門/大灣區熱點 限時優惠低至$8起

永東巴士推出震撼優惠，澳門單程車票低至 HK$8。

北上大灣區遊玩已成為近年家庭客與年輕人的度假新趨勢。永東巴士推出的跨境專線，採用47座寬敞舒適的大巴，提供從香港市區多個站點（如觀塘 APM、鑽石山、尖沙咀中港城等）直達各大目的地的服務，免卻旅客自行轉車的煩惱。除了破底價的澳門路線外，是次優惠更涵蓋多個熱門度假勝地，包括珠海、清遠及番禺的長隆度假區，無論是想觀賞極地動物還是暢玩水上樂園，都能輕鬆抵達。

此外，深受親子歡迎的廣州熱雪奇蹟及深圳華發冰雪亦享有5折乘車優惠，讓大眾在炎炎夏日也能享受室內滑雪的消暑樂趣。為方便港島區居民，永東巴士更將於6月27日起新增灣仔、上環及北角站點，經深圳灣口岸往來大灣區，進一步完善北上交通網絡。

永東巴士618促銷優惠詳情