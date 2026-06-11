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九龍灣千海水產即撈海鮮火鍋放題！$308起4小時任食榴槤/燒海蝦/藍花蟹

飲食
更新時間：11:54 2026-06-11 HKT
發佈時間：11:54 2026-06-11 HKT

大喜屋集團旗下的「千海水產」九龍灣淘大店自開業以來，憑藉全港少見的即撈海鮮火鍋放題深受食客歡迎，日日爆滿。近日，餐廳更推出重磅升級優惠，加入任食榴槤及燒海蝦，星期一至五午市只需$308起，即可享受長達4小時的美食盛宴，絕對是性價比極高的回本之選。

九龍灣千海水產大升級 $308起任食榴槤/燒海蝦/即撈海鮮

8.7米長海鮮池 無限量供應新鮮榴槤

千海水產九龍灣店佔地超過一萬呎，環境寬敞舒適。店內最吸睛的莫過於約8.7米長的巨型海鮮池，每日輪流供應藍花蟹、紅蟹、白蜆等十多款生猛海鮮。食客可親自挑選心水海鮮，交由專員清理後即撈即煮。此外，自助區提供多款冷盤、熱葷、Häagen-Dazs雪糕及蒸籠點心，食材豐富度媲美甚至超越不少同類型火鍋店。

這次優惠升級的最強賣點之一，絕對是全新加入的「任食榴槤」環節。千海水產九龍灣店無限量供應果肉飽滿、香氣濃郁的榴槤，每一口都能品嚐到綿密軟滑的質感與極致的甘甜。食客在品嚐過鮮味十足的即撈海鮮與惹味燒海蝦後，再以齒頰留香的榴槤作為飯後果，大大提升了整個放題的性價比。

$308起任食4小時

在收費與優惠方面，千海水產星期一至五午市時段只需$308起，即可暢享豐富的即撈海鮮及各式美食。餐廳下午時段更不設落場休息，帶來超長用餐時間體驗，食客若由中午12時入座，最長可食至下午4時，提供長達4小時的任飲任食體驗。

千海水產海鮮火鍋放題（九龍灣店）

  • 地址：牛頭角道77號淘大商場三期2樓
  • 交通：港鐵九龍灣站A出口
  • 營業時間：星期一至日 12pm - 11pm
  • 電話：3622 2112 / 3622 2118

資料來源：

同場加映：旺角極尚大喜屋放題大升級！$278起3小時任食即開榴槤+松葉蟹 長者再有88折優惠

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