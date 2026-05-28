永東巴士半價優惠！低至$35起直達澳門/大灣區熱門景點 廣州花都/長隆/深圳華發冰雪熱雪奇蹟

直通車優惠｜永東巴士宣佈推出重磅跨境交通優惠，5折乘車優惠碼大放送，單程車票低至HK$33！旅客可藉此超值優惠，提前鎖定端午節及暑假檔期的交通安排，輕鬆北上或前往澳門度假，享受完美假期！

5 月29日10:00 開搶

【永東巴士熱門線路全線5折】

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永東巴士暑假澳門遊 輕鬆直達人氣度假酒店

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澳門一直都是港人週末短線遊及小旅行的首選目的地，擁有豐富的特色美食與世界級娛樂休閒設施。這次永東巴士的跨境專線服務，讓旅客可以低至HK$90的超值優惠價，輕鬆由香港市區舒適直達澳門上葡京、威尼斯人或新葡京等星級度假酒店。無論是計劃一家大細在豪華酒店泳池消暑，還是與好友四處品嚐地道葡國菜及人氣葡撻，只需輸入專屬的半價優惠碼，即可享受安全便捷的過境旅程。值得一提的是，澳門線的優惠期更長達數月，可使用至9月30日，完美覆蓋整個暑假旺季，絕對是提早規劃親子遊的最佳時機！

暢遊大灣區主題樂園 長隆及室內滑雪之旅

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除了澳門之外，大灣區內的多個大型主題樂園及娛樂設施亦是親子客及年輕人的最愛。旅客現可透過極具競爭力的票價乘車前往各大知名樂園，例如以HK$75的超值價格前往擁有珍稀海洋動物及大型機動遊戲的珠海長隆海洋王國；或以HK$70直達主打自然生態及野生動物的清遠長隆；以及HK$65前往設施豐富、適合一家大小同樂的番禺長隆。

此外，近年大熱的室內滑雪場亦在今次專線優惠之列！喜歡冰雪體驗及刺激運動的朋友，絕不可錯過低至HK$35的深圳華發冰雪熱雪奇蹟專線，或是以HK$66乘車前往廣州花都熱雪奇蹟，讓你在炎炎夏日中也能感受零度以下的極致冰涼快感。

永東巴士半價優惠詳情

以下為各條路線的詳細優惠資訊，請準備好指定優惠碼，於開售時火速搶購：