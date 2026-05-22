佛誕北上短線團高峰？項明生引旅行社消息「這時段有成60團…」 溫提︰非必要唔好去口岸同人逼

每逢公眾假期，不少香港市民都會選擇出外旅遊放鬆身心。旅遊達人項明生趁佛誕假期前夕於社交平台發文，表示收到旅行社老友消息，指預計各大出入境口岸將會出現大量北上人潮，而一時段更有高達60團，呼籲各位老友記非必要切勿選該時段北上。帖文亦引起網民關注，即睇內文詳情！

項明生旅行社老友爆料！佛誕出入境高峰 1時段有60團

事緣，知名旅遊KOL項明生今日（22日）在facebook專頁發文分享，指5月23日至5月25日為佛誕3天短假期，雖然不及早前的復活節長假，但預計仍會有大批港人選擇北上短途旅行，他預料「無論是陸路口岸還是高鐵， 每日超過50萬人出入都少不了」。

他更預測這波出境高峰期將會出現在明天，即5月23日，皆因他獲得旅行社老闆「老友K」的內部資訊，表示朋友溫提他「今個星期六短線好跨張，沒咩必要唔好返深圳！」。而且單是在23日就爆單，「上午同一時間，有成60個短線團，係福田口岸集合了」。

呼籲「唔好同人逼」 網民︰燃油費貴唯有返大陸玩

而根據「老友K」的描述，若以一團40人計算，即約有2400名團友報了「福田山岸團」，可預計屆時口岸將會非常擠迫。因此項明生在文末就強烈呼籲大眾：「各位老友記，記住，非必要，明天唔好去口岸同人逼餐死啊」。

帖文一出，引來不少網民留言。部分人對擠擁情況感到卻步，直言「見到人潮已經驚」，並鼓勵「留港消費」。同時亦有網民指出北上的現實誘因，認為「燃油費貴，唯有返大陸玩囉！」，甚至有人對這種假期大舉北上擠迫的現象感嘆，「香港人就係攞苦來辛」。

資料來源︰項明生 James Hong