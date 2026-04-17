HK Express推長者專屬優惠！60歲以上即享兩折來回機票 暢遊名古屋/首爾/台北/富國島等12個航點

香港快運航空為一眾長者帶來驚喜！HK Express 近日推出「60+老友記限定兩折優惠」，讓年滿60歲的長者能以超值票價，輕鬆規劃一趟期待已久的旅程。優惠遍及多個熱門旅遊點，長者可以到訪台北品嚐地道小吃，或前往首爾感受韓流文化，為生活注入更多精彩活力！

香港快運航空長者機票優惠 亞洲精選航點2折

HK Express 近日推出「60+老友記限定兩折優惠」，讓年滿60歲的長者以超值票價去旅行。

這次香港快運推出的長者限定優惠，覆蓋了12個遍佈亞洲的熱門旅遊航點，無論是計劃一趟短途美食之旅，還是深度文化探索，總有心儀的目的地。優惠票價低至兩折，合資格的長者可以隨意選擇心水航點，與摯愛親朋共創美好回憶。

目的地選擇多元，包括充滿活力的韓國城市首爾（仁川）和度假天堂濟州；台灣的美食之都台北與高雄；充滿日式風情的廣島和名古屋；或是充滿陽光與海灘的越南富國島及歷史名城河內；當然也少不了擁有獨特文化魅力的馬來西亞檳城與吉隆坡（梳邦）；亦可選擇前往中國內地的寧波或無錫，探索江南水鄉的韻味。長者們可以藉此機會，以無負擔的價格，實現說走就走的旅行夢想。

想把握這次難得的機票優惠，過程十分簡單。凡是年滿60歲的香港及澳門居民，只需在指定推廣期內，透過香港快運的專屬優惠訂購頁面預訂機票，即可享受此項優惠。值得注意的是，如果同行親友未滿60歲，則需要分開預訂，可經由香港快運官方網站、手機應用程式或微信小程序另外購票。優惠名額有限，先到先得，建議有興趣的「老友記」們盡早行動，為下半年的旅程做好準備。

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