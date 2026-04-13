韓國「乞丐地圖」爆紅！集合各區平價美食餐廳 炸豬扒飯/辣炒年糕/烤肉1萬韓元內能吃到！？

在全球物價持續上漲的背景下，一款名為「乞丐地圖」的網站迅速在韓國年輕人之間爆紅，成為他們在高物價時代下的「生存神器」。平台專門搜羅並標示出提供平價美食的餐廳，為學生和上班族提供了一個實用的解決方案，幫助他們在享受美食的同時，也能夠有效控制預算。

韓國「乞丐地圖」集合各區平價餐廳 成年輕人對抗通漲神器

有調查指，韓國的食品價格近年來不斷攀升，例如，一份國民美食「紫菜包飯」的價格按年上漲7.4%，而一份「韓式拌飯」的平均價格也已超過11,000韓元（約港幣58元）。 在這樣的大環境下，外出用膳對於許多韓國年輕人來說，已經成為一種奢侈。

為了解決這個問題，有開發者便創建了名為「거지맵」（Geojimap，直譯為「乞丐地圖」）的網站，希望將平價餐廳資訊整合在一個平台上，幫助大家找到便宜又美味的餐點。他在接訪韓媒訪問時，曾解釋平台名稱中的「乞丐」並非自嘲之意，而是一種讓大家共同應對物價上漲的有趣方式。

炸豬扒飯/辣炒年糕/烤肉1萬韓元內能吃到！？

「乞丐地圖」是一個依靠「乞丐們的集體智慧和嚴格評價」來運作的平台。 用戶不僅可以分享10,000韓元（約港幣53元）以下餐點的餐廳位置，包括辣炒年糕、拉麵、炸豬扒飯等，甚至連烤肉也能吃到。 更有趣的是，平台甚至會考慮到營養均衡，如果某個餐點價格高於7,000韓元，但主要由碳水化合物組成而缺乏蛋白質，則可能會被限制推薦。

「乞丐地圖」自3月21日推出以來，已吸引超過40萬用戶使用，並在各大社交平台上引起了廣泛的討論和迴響，許多網友盛讚其為「月底救星」。 除了尋找平價美食，這個平台也逐漸演變成一個分享省錢技巧的社，用戶會在這裡交流如何在日常生活中節省開支，例如追蹤每日餐費、分享超市關門前的折扣資訊等。