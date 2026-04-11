IKEA宜家家居餐飲幕後大腦專訪！由學生兼職到爆款推手 從榴槤雪糕到港式常餐：要敢於與眾不同

近年，香港宜家家居（IKEA）儼然成為城中熱話製造機，除了因為其網絡小編「抽水」功力過人，餐廳和美食站多款話題美食可謂功不可沒。從夏季限定，引來長長人龍的「榴槤雪糕」，到網民票選、還原港人集體回憶的「凍檸茶雪糕」，再到撫慰上班族的「港式常餐」。這些精準擊中港人味蕾與情感共鳴的食品，其幕後推手，正是IKEA香港及澳門商務及產品經理周寶麟（Marco）。

在IKEA打足廿年工，如何從學生時代兼職的餐飲助理，一步步攀上餐飲部主腦之位？在瑞典家具品牌的框架下，如何將最地道的港式風味，釀成叫好叫座的飲食實驗？這次，《星島頭條》專訪Marco，深入解構這位爆款推手如何駕馭出名嘴刁要求高的香港人。

兼職前線到IKEA餐飲部首腦 把榴槤雪糕帶到宜家全線

近年，香港宜家家居（IKEA）儼然成為城中熱話製造機，除了因為它們網絡小編「抽水」功力過人，餐飲部多款話題美食可謂功不可沒。

IKEA作為家具店，其餐飲部出品，近年每每精準擊中港人味蕾，其幕後推手正是香港及澳門商務及產品經理周寶麟（Marco）。

2006年Marco入職IKEA，在餐廳前線工作，當時還是一位主修市場營銷的大專學生，這份單純的兼職，卻讓他發現IKEA與眾不同的企業文化

當Marco晉升至總公司，他做的第一件事，就是將這個在單一分店成功實驗，普及到全香港分店，成就近年IKEA一年一度的榴槤熱潮。

2006年，當時Marco還是一位主修市場營銷的大專學生。「當時找兼職，貪沙田分店近，交通方便，」Marco回憶道。沒想到，這份單純的兼職，卻讓他發現IKEA與眾不同的企業文化。「這裡真的比較人性化，不像一般工作那樣只有『做、做、做』。」

畢業後，Marco順理成章地成為全職員工。遊走多間分店餐飲部門的前線崗位，累積了長達15年的寶貴經驗。這段時間，他每天直接面對顧客與同事「在前線，我能直接吸收到客人的意見，了解他們真正需要什麼。」這為他日後成為幕後決策奠定基礎。一個標誌性的例子，便是「榴槤雪糕」的爆紅。

「2019年，我還在九龍灣分店做餐廳主管，IKEA想試賣榴槤雪糕。」Marco憶述，當時這個想法受到了不少質疑，「嘩，會不會很臭啊？」、「味道不好聞吧！」當時Marco站在前線，感受到這股又臭又誘人的潛力，「我們就在九龍灣店做了trial run，結果反應非常好，甚至能吸引外國遊客專程前來。」

後來，當Marco晉升至總公司，他做的第一件事，就是將這個在單一分店成功實驗，普及到全香港分店，成就近年IKEA一年一度的榴槤熱潮。這次「由下而上」的成功，也成為他日後研發理念的基石——從顧客中來，到顧客中去。

聆聽網民意見 民選檸檬茶口味雪葩成代表作

網絡的普及，讓團隊能更迅速地收集顧客的讚譽與批評，而「凍檸茶雪糕」的誕生，正是這種互動下的產物。

愚人節推出的芫荽豆腐皮蛋新地，也是玩味香港元素的又一力作。

晉升為商務及產品經理後，Marco與他的團隊開啟了更多的在地化飲食實驗。「不是說以前做得少，只是我們現在會探索更多不同的方向，」Marco謙虛地說。他們的策略並非單一地追求「香港味」，而是在保留瑞典肉丸、熱狗、三文魚等「Hero Product」的基礎上，大膽融入香港人熟悉且熱愛的元素。

「以前我剛入行時手機還不能上網，現在一個post可能五分鐘就傳遍全香港。」網絡讓他能更快速、更廣泛地聽到客人的聲音，無論是讚美還是批評。像去年，他們在網上發起投票，讓網民票選最希望IKEA推出的新地口味，他們獲得了五香肉丁、沙嗲牛肉等天馬行空的口味，最終從中選擇了港式檸檬茶。

然而將一個概念轉化為成功產品，過程遠比想像中複雜。「一百個人有一百種口味。檸檬茶要多甜少甜？澀味要多重？」Marco的團隊為此進行了大量的內部測試，邀請數十位餐飲部同事反覆試味，並參考市場數據——香港人普遍偏愛「少甜」。經過層層微調，最終才調配出那個既有檸檬清香，又有紅茶回甘，甜度恰到好處的「黃金比例」。

每月新品捉緊港人口味 不停試驗成就美味

上月推出的港式常餐粉麵。

Marco 與團隊的最新力作：「黑白新地系列」，將近月大熱的黑芝麻甜品及豆腐花口味共冶一爐。

香港地，食肆選擇眾多，餐飲潮流來去如風。Marco與團隊每月也要為新產品而煩惱「你看我年紀不算老，也有不少白頭髮。」Marco 笑說。他並不刻意追逐潮流，而是將潮流視為一個「考慮因素」，IKEA的核心依然是為大眾提供「Low Price, High Value」的產品。

「客人付六元買一支新地，我們希望他得到的價值，遠超於六元。」品質的堅持體現在細節上：從半年前就開始的研發與備料、內部大規模的試食會、到簡潔易明的烹飪指引，以及每日各分店的品質監控。

例如上月推出的港式常餐粉麵，如何在IKEA廚房的標準化流程下，保持港式麵食的質素？「香港人要求麵不能太腍，又不能太硬。」Marco透露，單是麵質，他們就測試了近二十個版本，以確保前線同事能輕易地、穩定地將高品質的出品交付給客人。

菠蘿油雪糕的教訓 IKEA擁抱失敗文化

「期望越大，失望越大」的案例——「菠蘿油雪糕」，團隊初衷認為經典的菠蘿油結合冰凍的雪糕，必然是又一爆款。然而，在實際推出時卻出現了意想不到的問題。

在創新的路上，並非總是一帆風順。Marco坦言，失敗的例子同樣存在，而從失敗中學習，是團隊不斷進步的關鍵。

他分享了一個「期望越大，失望越大」的案例——「菠蘿油雪糕」，團隊初衷認為經典的菠蘿油結合冰凍的雪糕，必然是又一爆款。然而，在實際推出時卻出現了意想不到的問題。「牛油遇到冰冷的雪糕會凝固，導致口感變得沙沙的，未如理想。」

「我們首先會想，有沒有得救？能不能微調？」當發現難以在短時間內解決根本問題後，他們果斷地在產品推出後兩星期內將其下架。這種「敢於犯錯，快速修正」的文化，源於IKEA創辦人鼓勵嘗試的精神——「人只有在睡覺時才不會犯錯」。Marco深信，正是這種不怕失敗的心態，給予了團隊「Daring to be different」的勇氣，讓他們能夠在保守與創新之間，不斷嘗試，挑戰界限，創造令人不斷期待爆款美食。

延伸閱讀：平過連鎖快餐店！IKEA宜家銅鑼灣店推$9.9起早餐！歎港式點心+沙嗲牛麵+免費添飲咖啡