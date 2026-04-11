廣州美食推介2026｜廣州8大明星打卡餐廳攻略 正義女神佘詩曼歎米芝蓮粵菜/牛肉火鍋/煲仔飯 大灣區高鐵旅遊好去處

廣州是「國家美食之都」，香港人北上大灣區旅遊，坐高鐵到廣州吃粵菜最合胃口，本文報道廣州八間明星打卡餐廳，有近期熱播的《正義女神》佘詩曼、蔣祖曼開心分享食在廣州，也有視帝陳山聰歎潮汕牛肉火鍋、陳豪吃經典煲仔飯、陳展鵬打卡粵菜天花板，大家不妨參考一下，展開廣州美食之旅。

廣州明星打卡餐廳攻略

1. 御膳湯品 佘詩曼豪歎米芝蓮家宴

《正義女神》佘詩曼不時在小紅書分享美食，這次在廣州歎米芝蓮上榜餐廳「御膳湯品」新店豪華粵菜，一行五人點了八個菜，還吃剩打包呢。必吃美食鴿吞翅￥658，將鴿拆骨，釀入鮑魚或魚翅、火腿絲、乾瑤柱等慢燉，工序繁複，需要提前預訂。特色美食有黑蒜老雞燉花膠湯￥128、客家甜梅菜蒸雪花肉餅￥98、珍珠脆皮西班牙黑豚咕嚕肉、胖大海拌牛油果布丁等。

2. 新斗記 陳展鵬撐廣州粵菜天花板

米芝蓮一星餐廳香港新斗記開到廣州塔，被譽為廣州粵菜天花板，部分座位能看到廣州塔一帶日夜景，菜式性價比高，難怪成為香港明星飯堂，陳展鵬、張振朗、姚子羚、衛蘭等眾星也曾打卡。必吃招牌美食陳皮脆皮乳鴿皇¥38.8、老鄉黃黑叉燒¥98、脆皮冰鎮咕嚕肉¥78、松露豆腐¥28、咖喱羅氏蝦¥88、櫻花蝦鵝肝和牛炒飯¥68、紫金葡萄¥25等。

3. 牛佬 陳山聰推爆潮汕牛肉火鍋

牛佬灼潮汕牛肉火鍋營業至半夜，是廣州花都區消夜好去處，視帝陳山葱就曾二刷這餐廳，從江高屠宰場每天三次送貨，現點現切，食材新鮮，牛肉涮8秒就能吃，陳山葱品嚐窩蛋牛肉¥32，說肉質滑溜。必吃招牌菜全牛七寶、吊龍¥30、五花趾¥35、牛筋丸¥30，更有生蠔¥14.8、炭爐牛雜煲¥98、脆皮燒雞¥88、玻璃妙齡乳鴿等。

4. 順記 蔣祖曼重溫童年回憶香蕉船

蔣祖曼與佘詩曼在《正義女神》和《新聞女王2》的演出，皆令人印象深刻，蔣祖曼早前分享到開業90年的「廣州老字號」順記冰室，距離遊客區上下九路和永慶坊很近。她點了一客童年回憶香蕉船￥33，牛奶、杏仁、芒果、菠蘿雪糕球味道清香。必吃美食有招牌椰子雪糕￥16、招牌榴槤雪糕￥15 ，順記椰子雪糕早在1956年和1983年廣州名菜美點展覽，獲「十大名牌小食」稱號。地道懷舊美食特多，人氣美食有熱現磨芝麻糊￥10、雙皮奶￥15、牛三星￥13、臘味煲仔飯￥24等。

5. 牛少 金剛初嚐海鮮粥底火鍋

廣州牛少．順德粥底火鍋是大眾點評必吃榜上榜餐廳，金剛第一次品嚐廣東人用粥來涮火鍋，先來個免費粥底，然後推車自選配菜，過百款食材每碟￥5起，蔬菜、丸類應有盡有，海鮮檔有巴掌大的生蠔￥19、小青龍、鮑魚、爆膏羅氏蝦等。必吃招牌滑蛋牛肉￥28、現切牛肉拼盤￥68，金剛謂這頓火鍋不用倒入醬料，也能吃出食材的鮮味。

6. 禾府 陳敏之打卡老廣寶藏粵菜

陳敏之光顧番禺當地人寶藏粵菜餐廳禾府酒家，可見她識煮識食。禾府就在廣州地鐵7號線員崗站G出口，出品地道風味的粵菜。必吃美食有傳統工夫菜 XO醬燒黑毛豬叉燒￥128，師傅推車到桌邊現燒。人氣美食有有汁燒鵝￥99.9、有機鹹豆漿煮手打魚腐￥68、荷香貢糯炊禾花魚￥59.8、老廣州乾炒牛河￥42、禮子蟹皇炒飯￥79.9、禾蟲焗蛋￥98、芝麻糊￥9。

７. 超記 陳豪品嚐老字號煲仔飯

香港人愛吃煲仔飯，煲仔飯的發源地可追溯至百年前的廣州，視帝陳豪也拍攝視頻分享這種經典美食，更搞笑說是「拿條仔來煲」！超記煲仔飯開業三十多年，是米芝蓮推介餐廳，陳豪點了窩蛋冬菇滑雞煲仔飯，並說他對煲仔飯有要求：菜的味道、飯的品質、飯的味道、飯焦脆不脆、窩蛋，豉油也重要。超記必吃美食有臘味煲仔飯￥23、黃鱔煲仔飯￥23、窩蛋牛肉煲仔飯￥26、臘味排骨雙拼煲仔飯￥25，不要忘記來一碗胡椒豬紅湯￥10。

相關閱讀 廣州美食打卡推介2025｜廣州必吃老字號煲仔飯合集 抵食米芝蓮/￥10煲仔飯/暖笠笠臘味飯 大灣區旅遊好去處

8. 南湖漁莊 黃翠如推介特色農家菜

黃翠如從小擔任父親魚檔幫工，對魚類有認識，她到廣州南湖漁莊吃農家菜，也會吃魚呢。南湖漁莊經營16年，主打粵菜、順德菜，黃翠如品嚐了網紅美食蜜汁孜然燒排骨￥78、太和燒雞￥88、有一魚五食￥224：芫荽豆腐骨尾湯￥48、椒鹽魚腩￥48、蔥頭淋無骨魚片￥38、豉汁魚頭￥58、魚腸煎蛋￥30等。餐廳的真材實料老火湯有雞骨草煲豬橫脷湯￥98、眉豆瓜魚骨尾湯￥78等。

文：林樂樂 圖：佘詩曼Charmaine Sheh@小紅書、陳山聰vlog@小紅書、金剛vlog@小紅書、蔣祖曼@小紅書、陳豪@小紅書、黃翠如fishwong@小紅書

珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）