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蔣祖曼拍《正義女神》陷情緒低谷覺得自己「好垃圾」 靠佘詩曼開解：砌返個完整嘅我

影視圈
更新時間：22:30 2026-04-08 HKT
發佈時間：22:30 2026-04-08 HKT

蔣祖曼繼《新聞女王2》的霸氣女強人Diana後，在TVB熱播新劇《正義女神》中，一改過往硬朗戲路，飾演心地善良又缺乏自信的感化官「鄭邵玲」，演技獲觀眾好評，有望爭奪明年視后。原來蔣祖曼拍攝《正義女神》時遇上情緒問題，幸而得好拍檔佘詩曼開解，才令蔣祖曼走出「牛角尖」。

蔣祖曼睇到自己脆弱

蔣祖曼接受網台節目《娛樂山》今日上架，自揭因為角色「鄭邵玲」的個性，與自身有不少相似之處，導致過份代入角色。蔣祖曼形容當時覺得自己「超垃圾」：「其實拍完《正義女神》之後呢，我自己係陷入咗一個情緒、好谷底嘅地方。點解呢？因為鄭邵玲呢個角色太似我喇。我自己睇到佢嘅脆弱啦，睇到佢嘅弱點，而我覺得一個人面對自己嘅弱點係好難嘅。」

蔣祖曼情緒陷入低谷

蔣祖曼的角色在劇中有所成長，卻令她自我懷疑：「我覺得我自己都冇成長到。我嗰段時間我覺得自己超級垃圾，『咁廢㗎你』，即係你睇連個角色都成長咗喇，但係你都仲係，你都仲是未轉變到有啲嘢。咁我個情緒好差，覺得自己呢，好差。」因而陷入嚴重的情緒低谷。

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蔣祖曼在情緒最差時，獲總監製鍾澍佳邀請參演《新聞女王》，與佘詩曼有大量對手戲。在拍攝前，佘詩曼及監製鍾澍佳察覺到其情緒問題，並分別給予開解。蔣祖曼憶述自己有一次在車上忍不住向鍾澍佳哭訴，對方卻堅定地說：「你唔好咁樣話自己喎！我唔會用垃圾，所以你都唔可以咁樣睇自己。」一番說話如當頭棒喝，讓蔣祖曼意識到不能再看輕自己。

蔣祖曼家人做後盾

而佘詩曼同樣給予蔣祖曼許多心理建設，蔣祖曼表示拍攝《新聞女王》中充滿自信、光芒四射的「Man姐」佘詩曼，拯救其人生：「好似將嗰個碎咗嘅我，砌返個完整嘅我咁樣。」蔣祖曼坦言現在仍未算是一個非常有自信的人，但透過與佘詩曼合作，在對方身上學會如何拿捏平衡，讓自己過得更舒服。而家人亦成為蔣祖曼的後盾，在察覺到她不妥時，以實際行動給予支持。

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