深圳長者養老必備「智慧養老頤年卡」！盡享10大福利 免費搭地鐵/巴士+生活醫療津貼 即睇申請資格

近年，愈來愈多香港長者選擇北上深圳消費、旅遊，甚至跨境養老。為此，內地當局推出「深圳智慧養老頤年卡」（簡稱「頤年卡」），為年滿60歲且經常往來深圳的長者提供一系列生活福利。這張集多功能於一身的「長者卡」，旨在讓老友記在深圳食買玩、住宿或醫療等各方面，都盡享更方便優惠的服務，甚至免費乘搭交通工具，即睇內文申請資格及方法！

60歲以上長者北上必備！深圳智慧養老頤年卡10大福利

為了讓長者的生活更添便利，深圳市民政局特意委託平安銀行、建設銀行、工商銀行及招商銀行及交通銀行等多間金融機構，共同推出「深圳智慧養老頤年卡」。這張卡專為長者而設，一張卡便集齊了身份證明、敬老優待、領取政府津貼、銀行儲蓄及乘搭公共交通等實用功能。即使是經常居住深圳的香港居民，同樣符合資格申請，享受「一卡多用，全市通用」的優待。

長者頤年卡專享10大福利 醫療/文化娛樂/交通

成功申請頤年卡的長者，可享有深圳市提供的多項敬老優惠與福利，涵蓋交通、文娛、醫療及文化等方面：

交通出行

免費乘搭深圳公共交通及軌道交通，包括巴士、地鐵，但僅限普通車廂 可經「優惠通道」直接拍卡出入閘

文娛康樂

免費進入全市各公園及政府投資的旅遊景區，如仙湖植物園及國家AAAA級景區海上田園 免費進入全市的博物館、文化館、美術館及圖書館等公共文化場所 免費或優惠使用全市公共體育場館，包括公立學校體育館，但除場所有重要活動時外

生活補貼

按相關規定享有長者食堂膳食補貼及優惠 按相關規定資格申請高齡老人津貼 按相關規定資格申請居家養老服務補助

醫療法律

在深圳全市醫療機構就診，可享有優先窗口及通道服務 按相關規定享有公證費、律師費減免，並優先獲得法律援助

銀行服務

享有相關銀行的免費及優先服務，包括豁免開卡費、年費、賬戶管理費、國內跨行ATM轉賬及提款免手續費、免費電話及手機銀行轉賬、免費打印交易清單、免費提供存摺對帳簿、銀行網點頤老服務、優先排隊及個性化專屬金融服務等

深圳智慧養老頤年卡申請資格

申請頤年卡的基本條件相當清晰，長者只需符合以下兩點，無論是內地、香港、澳門或台灣居民，均可提出申請：

年齡：年滿60歲 居住地：現時常住在深圳市

申請頤年卡所需帶備文件

由於頤年卡是為常住深圳的長者而設，申請時除了需持有本人實名登記的內地手機號碼外，銀行職員亦會要求申請人提供有效的身份及住址證明。所需準備的文件包括：

國內的二代居民身分證

香港、澳門特別行政區的港澳居民來往內地通行證（即回鄉證）或中華人民共和國港澳居民居住證

台灣地區居民為台灣居民來往大陸通行證或中華人民共和國台灣居民居住證。

深圳頤年卡如何申請？3種方法任您揀

為方便不同情況的長者，頤年卡設有3種申請方法。若想節省親身去銀行排隊的時間，建議可優先選擇網上申請。

方法一：網上自助申請 郵寄到家

這是最受推薦的申請方式，過程分為3個簡單步驟：

1. 線上填寫資料：透過「i深圳」手機App，或可在平安、中國工商、招商等銀行的官方手機應用程式或微信公眾號，直接填寫及提交申請。

「i深圳」App申請步驟

開啟「i深圳」App，點選左下角的「辦事」

於「人生大事主題辦」項目中點選「養老」

於「優待服務」中點選「智慧養老頤年卡」

選擇希望辦理頤年卡的銀行，並依照指示上傳資料及添報資料，進行辦理即可

2. 免費郵寄卡片：銀行完成審批後，會將頤年卡免費郵寄到您提供的深圳地址。

3. 預約銀行啟用：當您收到實體卡後，需按指示預約時間，然後帶同頤年卡、身份證明文件及手機，親身前往銀行分行辦理啟用手續。

方法二：親臨分行 即時辦妥

此方法最為直接，適合希望一次過完成所有手續的長者。

步驟：只需帶備所需的身份證明文件及手機，預約並親身前往指定的銀行分行，包括深圳市所有平安銀行，招商銀行布吉分行，以及多間交通、中國工商、中國建設銀行，即可現場作辦理手續、領卡及啟用，即時辦妥。

方法三：預約上門 專人協助

這是一項專為行動不便或因病住院的長者而設的貼心服務。

步驟：長者本人或其家人可直接致電任何一間合作銀行，預約銀行職員於指定時間上門辦卡，協助收集資料並完成申請手續。

使用頤年卡必須注意事項

深圳智慧養老頤年卡嚴格規定只僅限本人使用，不得轉借子女或出租。若違規用於乘車，不僅會被取消福利，還需補繳高達10倍的票價，違規滿3次，還會影響個人信用記錄。

資料來源︰深圳市民政局