澳門酒店免費穿梭巴士攻略！發財車往返港珠澳/港澳碼頭 附班次/尾班車時間

澳門免費穿梭巴士｜假日去澳門一日遊歎美食或看演唱會，過關後最方便就是乘搭各大酒店的免費穿梭巴士（俗稱「發財車」），可直達酒店、市中心或演唱會場地。本文整理多間熱門酒店的最新免費巴士路線、營運時間及尾班車班次，包括葡京酒店、永利澳門、美高梅、星際酒店、威尼斯人、倫敦人、澳門銀河、新濠影匯、上葡京等，涵蓋往返港珠澳大橋口岸、港澳碼頭、關閘、橫琴口岸、氹仔碼頭及澳門機場等主要地點，即睇下文睇詳情！

澳門免費穿梭巴士全攻略！酒店發財車往返港珠澳/港澳碼頭/橫琴口岸

澳門葡京酒店免費接駁巴士服務（官方網站）

澳門葡京酒店提供多條免費穿梭巴士路線，方便往返關閘、外港碼頭、上葡京及旅遊塔等地。班次頻密，適合遊覽澳門市中心及半島的遊客。

澳門葡京酒店免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 關閘-葡京酒店 09:00 - 21:00 約每30分鐘一班 葡京酒店-關閘 09:25 - 21:15 約每30分鐘一班 澳門外港客運碼頭-葡京酒店 09:30 - 20:00 約每25分鐘一班 葡京酒店-澳門外港客運碼頭 09:40 - 19:45 約每25分鐘一班 上葡京綜合度假村-葡京酒店 11:00 - 18:30 約每30分鐘一班 葡京酒店-上葡京綜合度假村 11:45 - 19:15 約每30分鐘一班 澳門旅遊塔-葡京酒店 12:00 - 19:05 約每25分鐘一班 葡京酒店-澳門旅遊塔 12:15 - 19:45 約每25分鐘一班

永利澳門免費接駁巴士服務（官方網站）

永利澳門免費穿梭巴士路線主要連接永利皇宮、關閘及港澳碼頭，橫琴口岸、氹仔客運碼頭、澳門國際機場旅客可經永利皇宮前往永利澳門。要留意，永利澳門穿梭巴士站現已遷至北門入口（永利名店街外），南門入口巴士站已停用。

永利澳門免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 永利皇宮-永利澳門 09:30 - 22:00 約每15-20分鐘一班 關閘-永利澳門 09:00 - 23:45 平均12-15分鐘一班（星期一至星期四）；平均10-15分鐘一班（星期五至星期日） 港珠澳大橋及港澳客運碼頭-永利澳門 10:20 - 19:30 約每10-20分鐘一班 港澳客運碼頭-永利澳門 09:00 - 10:45 約每15-20分鐘一班

澳門美高梅包括澳門美高梅及美獅美高梅，提供往返關閘、澳門旅遊塔、澳門國際機場及氹仔碼頭。

澳門美高梅酒店免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 關閘↔︎澳門美高梅酒店 09:00 - 23:30 約每15分鐘一班 澳門美高梅酒店↔︎旅遊塔↔︎美獅美高梅 09:00 - 23:30

（穿梭巴士只於11:00 - 21:00期間停泊澳門旅遊塔） 約每10-15分鐘一班 澳門美高梅 ↔︎ 澳門外港客運碼頭 ↔︎ 澳門國際機場 ↔︎ 氹仔客運碼頭 ↔︎ 美獅美高梅 09:00 - 21:45 約每15分鐘一班

澳門星際酒店的免費穿梭巴士連接關閘、銀河及港澳碼頭，適合於路氹及半島轉乘。

澳門星際酒店免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 關閘↔︎澳門星際酒店 09:00 - 23:30 約每5-15分鐘一班 澳門銀河↔︎澳門星際酒店 09:30 - 22:00 約每5-10分鐘一班 澳門港澳碼頭↔︎澳門星際酒店 09:30 - 22:00 約每5-10分鐘一班

澳門威尼斯人免費接駁巴士服務（KKday）

澳門威尼斯人的免費穿梭巴士路線廣泛，覆蓋關閘、橫琴、港澳碼頭、澳門國際機場及港珠澳大橋，班次頻密。

澳門威尼斯人免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 威尼斯人-關閘 09:30 - 22:00 約每5-10分鐘一班 關閘-威尼斯人 09:00 - 2230 約每5-10分鐘一班 威尼斯人-橫琴口岸 09:10 - 20:25 約每12-15分鐘一班 橫琴口岸-威尼斯人 08:55 - 20:10 約每12-15分鐘一班 威尼斯人-澳門金沙 11:00 - 22:30 約每15-20分鐘一班 澳門金沙-威尼斯人 11:00 - 22:30 約每15-20分鐘一班 威尼斯人-港澳碼頭 11:40 - 19:40 約每18-20分鐘一班 港澳碼頭-威尼斯人 11:00 - 19:00 約每18-20分鐘一班 威尼斯人-澳門國際機場 09:00 - 23:00 約每12-15分鐘一班 澳門國際機場-威尼斯人 09:00 - 23:00 約每12-15分鐘一班 威尼斯人-港珠澳大橋 10:30 - 21:00 約每10-12分鐘一班 港珠澳大橋-威尼斯人 10:00 - 21:00 約每10-12分鐘一班 威尼斯人-氹仔碼頭 08:10 - 23:35 約每15-18分鐘一班； 約每10-12分鐘一班（10:00 - 21:00） 氹仔碼頭-威尼斯人 08:45 - 23:59 約每15-18分鐘一班； 約每10-12分鐘一班（10:00 - 21:00）

澳門葡京人免費穿梭巴士路線穿梭關閘、澳門國際機場及氹仔客運碼頭等。

澳門葡京人免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 關閘-澳門葡京人 11:00 - 19:35 約每40-50分鐘一班 澳門葡京人-關閘 11:00 - 19:30 約每40-50分鐘一班 澳門國際機場-氹仔客運碼頭-澳門葡京人 11:00 - 19:50 約每45分鐘一班 澳門葡京人-氹仔客運碼頭-澳門國際機場 11:25 - 19:25 約每45分鐘一班 橫琴口岸-澳門葡京人 11:00 - 19:35 約每30分鐘一班 澳門葡京人-橫琴口岸 11:15 - 19:50 約每30分鐘一班 永利皇宮-澳門葡京人 12:00 - 21:00 約每20分鐘一班 澳門葡京人-永利皇宮 12:00 - 21:00 約每20分鐘一班

澳門倫敦人免費接駁巴士服務（官方網站）

澳門倫敦人免費穿梭巴士路線連接港澳碼頭、港珠澳大橋、氹仔碼頭、澳門國際機場、關閘、橫琴等，適合前往觀賞演唱會的旅客往返澳門至香港。

澳門倫敦人免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 倫敦人購物中心-澳門國際機場 09:00 - 23:00 約每12-20分鐘一班 澳門國際機場-倫敦人購物中心 09:00 - 23:00 約每12-20分鐘一班 倫敦人東翼大堂-關閘旅遊巴士站 09:30 - 22:00 約每8-12分鐘一班 關閘旅遊巴士站-倫敦人名匯南翼大堂 09:00 - 22:30 約每8-12分鐘一班 倫敦人東翼大堂-橫琴口岸 09:20-20:20 約每10-12分鐘一班 橫琴口岸-倫敦人名匯南翼大堂 09:00 - 20:00 約每10-12分鐘一班 倫敦人名匯正門-港珠澳大橋 10:40 - 21:10 約每10-12分鐘一班 港珠澳大橋-倫敦人名匯正門 10:00 - 21:00 約每10-12分鐘一班 倫敦人名匯正門-氹仔碼頭 08:10 - 23:30 約13-15分鐘一班 / 約8-12分鐘一班（10:00-21:00） 氹仔碼頭-倫敦人名匯正門 08:45 - 23:59 約13-15分鐘一班 / 約8-12分鐘一班（10:00-21:00） 倫敦人東翼大堂-港澳碼頭 11:30-19:30 約每18-20分鐘一班 港澳碼頭-倫敦人名匯南翼大堂 11:00-19:00 約每18-20分鐘一班 倫敦人購物中心-澳門金沙 11:00-22:30 約每18-20分鐘一班 澳門金沙-倫敦人購物中心 11:00-22:30 約每18-20分鐘一班 倫敦人購物中心-澳門中區 11:00-19:00

（星期五至日） 約每18-20分鐘一班 澳門中區-倫敦人購物中心 11:00-19:00

（星期五至日） 約每18-20分鐘一班

澳門銀河免費穿梭巴士路線包括關閘、星際、氹仔碼頭、澳門國際機場及橫琴，班次靈活。

澳門銀河免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 關閘-澳門銀河 09:00 - 23:30 約每5-15分鐘一班 澳門銀河-關閘 09:00 - 23:30 約每5-15分鐘一班 氹仔碼頭-澳門銀河 09:00 - 23:00 約每15-40分鐘一班 澳門銀河-氹仔碼頭 09:15 - 23:15 約每15-40分鐘一班 澳門國際機場-澳門銀河 10:00 - 21:00 約每35分鐘一班 澳門銀河-澳門國際機場 10:15 - 20:45 約每35分鐘一班 橫琴口岸-澳門銀河 09:00 - 22:00 約每5-30分鐘一班 澳門銀河-橫琴口岸 09:15 - 21:45 約每5-30分鐘一班 港珠澳大橋-澳門銀河 10:00 - 22:00 約每10-25分鐘一班 澳門銀河-港珠澳大橋 10:00 - 22:00 約每10-25分鐘一班 港澳碼頭-澳門銀河 09:30 - 22:00 約每10-20分鐘一班 澳門銀河-港澳碼頭 09:30 - 22:00 約每10-20分鐘一班 澳門安達仕酒店/澳門百老匯-澳門銀河 09:30 - 02:00 約每5-10分鐘一班 澳門銀河-澳門安達仕酒店/澳門百老匯 09:30 - 02:00 約每5-10分鐘一班

澳門巴黎人穿梭巴士路線包括關閘、氹仔碼頭、港珠澳大橋等。

澳門巴黎人免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 巴黎人-關閘 10:30 - 22:00 約每12-15分鐘一班 關閘-巴黎人 10:00 - 22:30 約每12-15分鐘一班 巴黎人-橫琴口岸 10:15 - 20:15 約每10-12分鐘一班 橫琴口岸-巴黎人 10:00 - 20:00 約每10-12分鐘一班 巴黎人-港澳碼頭 11:45 - 19:45 約每18-20分鐘一班 港澳碼頭-巴黎人 11:00 - 19:00 約每18-20分鐘一班 巴黎人-澳門金沙 11:05 - 22:35 約每18-20分鐘一班 澳門金沙-巴黎人 11:00 - 22:30 約每18-20分鐘一班 巴黎人-氹仔碼頭 08:15 - 23:35 約13-15分鐘一班 / 約8-12分鐘一班（10:00-21:00） 氹仔碼頭-巴黎人 08:45 - 23:59 約13-15分鐘一班 / 約8-12分鐘一班（10:00-21:00） 巴黎人-港珠澳大橋 10:35 - 21:05 約每10-12分鐘一班 港珠澳大橋-巴黎人 10:00 - 21:00 約每10-12分鐘一班 巴黎人-澳門國際機場 09:05 - 23:05 約每12-20分鐘一班 澳門國際機場-巴黎人 09:00 - 23:00 約每12-20分鐘一班

新濠影匯、新濠天地系列免費穿梭巴士路線班次密集，部分更營運至深夜，適合夜間活動或演唱會。

新濠影匯 / 新濠天地 / 新濠鋒免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 新濠天地-關閘 09:40-23:30 約6-8分鐘一班；約15-20分鐘一班（21:00後） 新濠影匯-關閘 09:35-23:30 約6-8分鐘一班；約15-20分鐘一班（21:00後） 關閘-新濠天地/新濠影匯 09:00-23:05 約6-8分鐘一班；約15-20分鐘一班（21:00後） 新濠鋒-關閘 12:00-22:55 約25-45分鐘一班 關閘-新濠鋒 10:35-21:50 約25-45分鐘一班 新濠影匯-氹仔碼頭/澳門機場 10:00-22:00 約12-25分鐘一班 氹仔碼頭/澳門機場-新濠影匯 09:30-21:30 約12-25分鐘一班 新濠天地-橫琴口岸 10:05-20:50 約5-10分鐘一班 新濠影匯-橫琴口岸 10:20-21:00 約5-10分鐘一班 橫琴口岸-新濠天地/新濠影匯 09:45-20:30 約5-10分鐘一班 新濠天地-新濠影匯 09:35-23:30 約6-8分鐘一班；約15-20分鐘一班（21:00後） 新濠影匯-新濠天地 09:35-23:30 約6-8分鐘一班；約15-20分鐘一班（21:00後） 新濠天地-新濠鋒 11:40-22:45 約25-45分鐘分鐘一班 新濠影匯-新濠鋒 11:35-22:40 約25-45分鐘分鐘一班 新濠鋒-新濠天地/新濠影匯 10:55-22:15 約25-45分鐘分鐘一班 新濠天地-澳門中區 12:05-21:35 約15分鐘分鐘一班 新濠影匯-澳門中區 12:00-21:30 約15分鐘分鐘一班 澳門中區-新濠天地/新濠影匯 12:30-21:15 約15分鐘分鐘一班

澳門美獅美高梅免費穿梭巴士路線往返關閘、橫琴口岸、 氹仔客運碼頭等。

澳門美獅美高梅免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 關閘↔︎美獅美高梅 09:00-23:30 約15分鐘分鐘一班 橫琴口岸↔︎美獅美高梅 09:00-23:30 約20分鐘分鐘一班 美獅美高梅 ↔ 氹仔客運碼頭 ↔ 澳門國際機場 ↔ 澳門外港客運碼頭 ↔ 澳門美高梅 09:00-21:45 約15分鐘分鐘一班 港珠澳口岸↔︎美獅美高梅 09:00-23:30 約15-20分鐘分鐘一班 澳門美高梅 ↔︎ 澳門旅遊塔 ↔︎ 美獅美高梅 09:00-23:30

（穿梭巴士只於11:00-21:00期間停泊澳門旅遊塔） 約10-15分鐘分鐘一班

澳門上葡京綜合度假村免費穿梭巴士路線除了往返多個口岸，如港珠澳大橋、關閘、橫琴口岸，同時設有往返新八百伴、氹仔舊城區、十六浦等地，方便旅客遊覽不同景點。

澳門上葡京綜合度假村位免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 關閘-上葡京 09:00-22:30 約每10-20分鐘一班（星期一至星期五）；每5-20分鐘一班（星期六及星期日） 上葡京-關閘 09:30-23:00 約每10-20分鐘一班 橫琴新口岸-上葡京 09:00-20:00 約每10-20分鐘一班（星期一至星期五）；每5-20分鐘一班（星期六及星期日） 上葡京-橫琴新口岸 10:00-20:00 約每10-20分鐘一班 港珠澳大橋-上葡京 10:00-21:00（星期一至星期五）；10:00-22:30（星期六及星期日） 約每20-30分鐘一班（星期一至星期五）；每15-30分鐘一班（星期六及星期日） 上葡京-港珠澳大橋 10:00-21:00（星期一至星期五）；10:00-22:30（星期六及星期日） 約每20-30分鐘一班（星期一至星期五）；每15-30分鐘一班（星期六及星期日） 澳門新葡京酒店-上葡京 10:00-23:45 約每5-15分鐘一班；每20-30分鐘一班（21:30-23:45） 上葡京-澳門新葡京酒店 10:00-00:15 約每5-15分鐘分鐘一班；約每20-30分鐘一班（21:00-00:15） 澳門葡京酒店-上葡京 11:35-20:23 約每24分鐘一班 上葡京-澳門葡京酒店 13:00-19:48 約每24分鐘一班 回力海立方-上葡京 10:35-21:35 約每24分鐘一班 上葡京-回力海立方 10:40-21:30 約每24分鐘一班 澳門凱旋門-上葡京 11:47-20:35 約每24分鐘一班 上葡京-澳門凱旋門 11:12-20:00 約每24分鐘一班 十六浦-上葡京 13:00-19:00 約每45分鐘一班

（星期六及日） 上葡京-十六浦 13:00-18:30 約每45分鐘一班

（星期六及日） 內港客運碼頭-上葡京 13:20-18:50 約每45分鐘一班

（星期六及日） 上葡京-內港客運碼頭 13:00-18:30 約每45分鐘一班

（星期六及日） 新八佰伴-上葡京 11:42-20:30 約每24分鐘一班 上葡京-新八佰伴 13:00-19:48 約每24分鐘一班 旅遊塔-上葡京 11:54-20:42 約每24分鐘一班 上葡京-旅遊塔 11:12-20:00 約每24分鐘一班 氹仔客運碼頭-上葡京 10:00-22:00（星期一至五）；09:30-22:45（星期六及日） 約每20分鐘一班 上葡京-氹仔客運碼頭 10:30-22:00 約每20分鐘一班 外港客運碼頭-上葡京 10:30-21:30 約每20-30分鐘一班 上葡京-外港客運碼頭 10:40-21:30 約每20-30分鐘一班 澳門國際機場-上葡京 10:02-22:02（星期一至五）；09:32-22:50（星期六及日） 約每20分鐘一班 上葡京-澳門國際機場 10:00-22:00 約每20分鐘一班 金光大道-上葡京 12:00-20:48 約每24分鐘一班 上葡京-金光大道 11:00-20:03 約每12分鐘一班 氹仔舊城區-上葡京 12:12-21:00 約每24分鐘一班 上葡京-氹仔舊城區 11:00-20:03 約每12分鐘一班

澳門金沙酒店免費穿梭巴士提供往返澳門主要口岸及姊妹度假村路妓，主要覆蓋關閘、港澳碼頭、氹仔客運碼頭，以及往返澳門威尼斯人/倫敦人/巴黎人。

澳門金沙免費穿梭巴士時間表：

路線及方向 服務時間 班次 金沙-關閘 10:20-22:30 約10-15分鐘分鐘一班 關閘-金沙 10:00-22:30 約10-15分鐘分鐘一班 金沙-威尼斯人 11:00-22:30 約15-20分鐘一班 威尼斯人-金沙 11:00-22:30 約15-20分鐘一班 金沙-巴黎人/倫敦人 11:00-22:30 約18-20分鐘一班 巴黎人/倫敦人-金沙 11:00-22:30 約18-20分鐘一班 金沙-氹仔碼頭 08:10-23:35 約12-15分鐘一班（10:00前及21:00後，約20分鐘一班） 氹仔碼頭-金沙 08:45-23:59 約12-15分鐘一班（10:00前及21:00後，約20分鐘一班） 金沙-港澳碼頭 09:10-22:30 約18-20分鐘一班 港澳碼頭-金沙 09:00-22:20 約18-20分鐘一班 金沙-澳門金沙循環線 11:00-19:00 約10-15分鐘一班

來源：各大酒店官方網站