東京成田N'EX特快成扒手目標？疑犯偷遊客信用卡狂碌220萬日圓 前大阪府警解釋1原因高危

近年不少旅客都表示在飛機上發現「機艙老鼠」（即在飛機竊取乘客手提行李財物的賊人），因此乘坐飛機時貴重物品最好跟身，以免賊人有機可乘。不過，小偷無處不在，最近東京成田N'EX特快列車成為小偷目標，有一名中國籍疑犯被捕，更懷疑與多宗偷盜案件有關。對於N'EX成為不法分子的目標，有前大阪府警察指出一原因或令N'EX成為高危地點？

東京成田N'EX特快列車成扒手目標？疑犯偷走遊客信用卡狂碌220萬日圓

出外旅遊難免需要攜帶當地現金及信用卡，方便於異地付款。不過，身懷大量現金的旅客，同時容易成為「列車老鼠」的目標？最近，東京成田N'EX特快列車出現多宗偷竊案，當地警方逮捕一名58歲中國籍疑犯，指疑犯於今年1月在成田N'EX特快列車上，偷走另一名40多歲中國籍旅客的現金及信用卡。據稱，該名旅客將背包放於座位上方行李架，疑犯趁乘客疏於注意時，迅速偷走背包內的10萬日圓現金（約$5000港元）以及4張信用卡，再將背包放回原位。

疑犯隨後利用偷來的信用卡，非法購買包括相機在內，總值約220萬日圓（約$11萬港元）之商品。日本警方透過監視器畫面鎖定疑犯目標，懷疑他或涉及該路線長期以來多宗偷竊案。日本警方強調，成田N'EX特快列車自2025年秋季起發生數十宗針對外國遊客的偷竊案，提醒並非單一事件，旅客在乘搭交通工具時不可過於放鬆。

對於被指涉及多宗偷竊案，疑犯否認指控：「我沒有做過那樣的事情」（そんなことはやっていません）。警方正擴大調查疑犯是否涉及其他案件，並深入了解是否有共犯集團鎖定熱門觀光路線進行有計劃犯罪。

東京成田N'EX成扒手目標 前大阪府警察解釋1原因……

乘搭成田N'EX特快列車，由東京成田機場站前往東京站最快只需53分鐘，是不少海外旅客往返機場及市區的交通選擇。對於N'EX特快列車成為小偷的目標，有曾負責盜竊案的前大阪府警察指出，「雖然東京有很多電車，但乘客可以隨時於任何地方下車。然而，剛抵達成田機場的外國人，前往東京市區的可能性非常高，需要長時間乘坐列車的遊客自然容易成為目標。」

文:RY

資料及圖片來源:FNN NEWS