珠海花市好去處2026｜珠海10大年宵花市攻略 年貨美食市集/消費大抽獎/財神派福袋/免費入場（附地址/交通）

旅遊
更新時間：00:11 2026-01-31 HKT
發佈時間：00:11 2026-01-31 HKT

香港人北上消費，經港珠澳大橋前往珠海快閃旅遊十分方便，農曆年將近，過年要有儀式感，不妨到視后佘詩曼家鄉珠海，跨境逛年宵花市，珠海多區都有特色花市，集合年貨市集、南北美食、攤位遊戲、舞獅表演，是一家大細旅遊好去處。

1. 港珠澳大橋 首屆粵港澳海上花市 

跨境逛年宵沒有難度，從赤鱲角的港珠澳大橋香港口岸坐金巴，抵達港珠澳大橋，過關就是珠海口岸，有專屬港澳同胞的便捷打卡通道，觀賞完無敵海景，直達年宵市場，是長者、親子旅遊好去處。全國首個粵港澳海上花市，一站式集合三地精選年貨，特色年花、非遺美食、手寫春聯，消費還可參加抽獎，獎品有年貨禮盒、餐飲券、東澳島海景客房住宿等。

港珠澳大橋（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區港珠澳大橋珠海口岸二樓
  • 交通：
  1. 赤鱲角的港珠澳大橋香港口岸坐金巴往返港珠澳大橋　
  2. 公交3路、23路
  3. 自駕導航「港珠澳大橋珠海口岸」，停車位充足
  • 年宵花市日期：2月10日至15日10:00-20:00
  • 門票：免費

2. 珠海花世界 珠海最大花卉批發市場

珠海花世界前身格馨花卉世界，舉辦花市已有20年歷史，今年全面升級，變身市區中的潮人打卡市集。傳統年花攤檔有八十多個，另有筍價年貨，消費可參加抽獎，限量贏取星級海島酒店海景房住宿。品味新春美食，體驗非遺手工，領取手寫春聯，更有舞獅，財神閃現豪派開運賀歲福袋，讓大家過大年前感受傳統節日熱鬧氣氛。

珠海花世界（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區旅遊路19號珠海花世界
  • 交通：公交201路、207路、68路
  • 電話：廿tel:0756-8508105
  • 年宵花市日期：1月31日至2月16日（場地全年開放）
  • 門票：免費

3. 名悦城 親子必去沉浸式年貨大街

珠海大型購物商場名悦城預計今年年中開業，卻率先以沉浸式年貨大街吸引人流，適合一家大細一站式食玩買。主場分為六大展區：一、年貨區有南北乾貨、賀年禮盒、零食。二、年花區有年桔、迎新歲綠色植物。三、潮玩區有港澳特色玩意、手作文創。四、打卡區有賀年布景、燈籠牆、祈福架。五、美食區有傳統點心、地道小吃、網紅飲品。六、互動區有攤位遊戲、寫福字、拓年畫。

名悦城NOVA（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區明華二路
  • 交通：
  1. 公交16路、18路、31路、36路、40路、42路、55路、202路
  2. 自駕導航「名悅城」，1500個停車位
  • 電話：13928002073
  • 年宵花市日期：2月7日至16日9:00-21:00
  • 門票：免費

4. 海岸市集 鄰近情侶路配套完善

海岸市集鄰近情侶路，可打卡旅遊景點，東望深中通道，便利店、洗手間、美食攤位配套完善，新年花市打造玩樂、美食、體驗的嘉年華。燒烤、露營、看表演，還有四大展區：一、年貨春聯，春聯、窗花、紅燈籠、中國結等可入手。二、年桔年花。三、手作咖啡，文青至愛。四、住房/汽車/酒店/餐廳/銀行展銷，正是「唔買都睇睇」。

海岸市集（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區情侶北路3335號海岸公園
  • 交通：
  1. 公交Z75、B20
  2. 自駕導航「海岸公園3號停車場」，停車場車位和充電位充足
  • 電話：19925535892
  • 年宵花市日期：2月7日至16日10:00-21:00
  • 門票：免費

5. 萬象匯 必買新潮年飾創意紅包

萬象匯位於珠海老城區中心，交通便利，花市已經展開，讓大家感受嶺南傳統「行花街」的熱鬧氣氛。花市除了傳統年貨，還有新派花卉、文創產品、花卉輕食茶飲、創意紅包、新潮年飾，還有各地美食。互動體驗有收集花街印章、手寫揮春、非遺手作等。

萬象匯（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區銀樺路102號
  • 交通：公交7路、9路、14路、18路、23路、26路、68路、99路、K11路
  • 電話：0756-2552188
  • 年宵花市日期：1月31日至2月15日11:00-22:00
  • 門票：免費

6. 香山場大廈 潮人打卡文創市集

行花市購買傳統年花、年貨，還有美食、工作坊，是香港人北上好去處。活動包括：一、年花類，有盆景、進口花等，不乏「拍照即出片」的網紅打卡位。二、文創類，將「嶺南」和「春節」元素製作爆款揮春、糖畫、地標積木等。三、輕食類，熱紅酒、冰糖葫蘆、網紅湯圓等。四、工作坊，寫福字、做燈籠、串珠，體驗濃厚年味。

香山場大廈（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區銀樺路566號香山場大廈南廣場
  • 交通：公交1路、5路、33路、B3路、B10路、勤學環線01路（早高峰）、勤學專線02路（晚高峰）、K4路
  • 電話：15220524491
  • 年宵花市日期：1月31日至2月16日
  • 門票：免費

7. 獅山幸福路 街坊力撐老街年貨節

獅山幸福路《第二屆年貨節》已經啟市，數百米的街道上，集合了30多個傳統年貨攤檔，包括春聯、馬年創意掛飾、賀年糖果、各式年花等，這條老街陪伴了珠海街坊40年，令人感受到最地道的嶺南煙火氣。

獅山幸福路（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區獅山街道教育社區幸福路
  • 交通：公交勤學03路、香洲港夜間線、2路、4路、5路、8路、11路、16路、26路、605路
  • 年宵花市日期：1月31日至2月16日
  • 門票：免費

8. 奧園廣場 打卡馬年主題花藝裝置

金發購物中心（奧園廣場）食玩買配套齊全，過萬平方米的廣場，農曆新年前將上演沉浸式新春花市，匯聚年花、年貨、美食、潮玩等，還有非遺互動體驗有非遺傳承人現場親授製作糖畫、中國結等。打卡位有港澳地標風格裝置、馬年主題花藝裝置等。

奧園廣場（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市香洲區梅界路187號金發購物中心外廣場
  • 交通：
  1. 公交26路、35路、36路、41路、46路、70路、99路、Z13、Z16
  2. 自駕導航「金發購物中心」，商場樓下有停車場
  • 電話：0756-8508817
  • 年宵花市日期：2月7日至16日
  • 門票：免費

9. 金灣 新春年貨大集感受年味

金灣年貨大集在金灣航空新城中心湖的沿湖區域舉行，鄰近金灣華發商都、珠海金灣藝術中心、金灣中心河濕地公園，農曆年前舉辦《金灣新春年貨大集》，食玩買一網打盡，一站式體驗統花市、年貨、助農、非遺年味。

金灣市民中心（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市金灣區三灶鎮西城社區金鑫路137號
  • 交通：
  1. 公交801、Z115、Z126、540路、801路
  2. 自駕導航「金灣市民中心」
  • 電話：0756-7766330
  • 年宵花市日期：2月6日至16日
  • 門票：免費

10. 興格．芳鄰 互動手工藝迎新歲

似舉行屋苑賀年派對，花市除了賣花、賀年禮品、裝飾之外，還有互動手工藝班，1月31日剪紙DIY、2月1日百福風鈴DIY、2月7日及8日大師揮春，兼具趣味與互動性。

興格．芳鄰營銷中心（百度地圖/高德地圖

  • 地址：廣東省珠海市金灣區金城路666號
  • 交通：540路、541路、801路、Z115路、Z126路　
  • 電話：0756-3981888
  • 年宵花市日期：1月31日至2月8日
  • 門票：免費

文：林樂樂　圖：格馨園藝、名悦城NOVA、珠海高新區、興格芳鄰、萬象匯、珠海政府網

同場加映：珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通） 

《新聞女王》視后佘詩曼祖家在珠海官塘村，有七百多年歷史，村內有眾多青磚、灰塑彩畫的廣府民居，祠堂、廟宇、「鵬軒學舍」、「觀塘學校」，也有中西合璧的「卓肥七故居」，外廊以拱券和浮雕裝飾。「佘氏大宗祠」現在作為村史館，展示近二百張照片和三十多件展品。視后佘詩曼曾回官塘村祖祠拜祭，還參觀佘氏大宗祠，和到訪她祖父於長塘東巷的兩座祖屋。官塘村出品的民間美食茶果已有百年歷史，2006年入選廣東省非物質文化遺產，官塘茶果種類多，必吃美食有蘿蔔糕、馬蹄糕、紅豆糕、五指抓等。

《新聞女王》視后佘詩曼家鄉珠海，有1300年歷史的唐家灣古鎮，是廣東五大文化名鎮之一，也是珠海市的文化溯源地，保留較完整的村落「唐家灣古鎮」。古鎮保留明末清初的建築群，浮雕花板、屋脊圖騰、磚雕、木雕都有特色。鎮內景點有魁星文武廟、蘇兆征故居、赤花山、唐家灣博物館、唐家三廟等，還有咖啡室、小吃美食店、文創小店、文藝工作室。

