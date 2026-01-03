珠海美食2026｜珠海8大人氣海鮮餐廳攻略 視帝撐大排檔爆膏蟹/橫琴生蠔火鍋/鮑魚啫啫煲/消夜好去處（附地址/交通）

廣東省的南部的珠海市是《新聞女王》Man姐佘詩曼的家鄉，毗鄰大灣區城市澳門、中山、江門，有港珠澳大橋與香港相連，香港人到珠海快閃旅遊十分方便，最近視帝馬德鐘就在打卡吃海鮮好去處珠海深井村，大家不妨參考本文介紹的人氣餐廳，到珠海享用特色海鮮美食。

1. 發仔大排檔 馬德鐘歎爆膏奄仔蟹

珠海是「百島之城」，海產豐富，最近視帝馬德鐘就在視頻分享，到橫琴發仔大排檔吃海鮮餐。發仔大排檔開業十多年，深受街坊歡迎，海鮮美食現點現做，馬德鐘分享爆膏斗門奄仔蟹、又脆又嫩炭燒橫琴蠔￥68、肥美羅氏蝦、足料潮汕砂鍋海鮮粥￥88，還有荔枝柴燒雞￥88、古法深井燒鵝￥88、正宗普寧炸豆腐￥38等。網紅美食有豉椒炒花甲￥42、椒鹽皮皮蝦￥88等。

營業時間：11:00-22:30

地址：廣東省珠海市香洲區橫琴新區橫琴鎮長隆大道深井村55號第一層

交通：

公交152路、Z50路、Z51路、Z56路、N20路 自駕導航「發仔大排檔長隆深井店」，停車位充足

2. 水禾軒 自選活海鮮現撈現宰現蒸

水禾軒是「大眾點評必吃榜」上榜餐廳，鄰近拱北口岸，地方超級大，入座不用等位，免費泊車。主打蒸汽海鮮，桌子中間設蒸爐，蒸製可以保持食材鮮味。開放式海鮮自選區，生猛海鮮現點現宰，也有海鮮拼盤，魚類、貝類一份一份配搭好。必吃爆膏大閘蟹、清蒸鮑魚、蒜蓉清蒸生蠔、鯇魚片、雜錦刺身拼盤等。人氣美食有鮮肉餅蒸蟹、採用廣西果園穀飼走地雞的一品雞。

營業時間：11:00-14:30、17:00-22:00

地址：廣東省珠海市香洲區九洲大道西1031號、1033號、1035號

交通：

公交14路、46路、605路、609路、992路 自駕導航「水禾軒海鮮蒸汽主題餐廳拱北店」，停車免費

3. 楓記燒蠔 抵食蒜蓉烤小蠔￥28

楓記是「大眾點評必吃榜」上榜餐廳，鄰近珠海漁女、日月貝等景點，供應大排檔風味海鮮，是旅遊消夜好去處。主打生蠔，尺碼有大、中、小，做法有原味烤、蒜蓉烤、酥炸、湯煮等，生蠔一打一打的上，十分抵食，必吃原味烤生蠔原汁鮮甜￥108、蒜蓉烤大蠔￥68、蒜蓉烤中蠔￥45、蒜蓉烤小蠔￥28。人氣美食有烤大蝦￥38、蒜蓉烤扇貝￥38、蒜蓉烤帶子￥45、蒜蓉烤鮑魚￥45等。

營業時間：18:00-01:30

地址：廣東省珠海市香洲區香洲鳳凰北路1004號香洲商業城一樓26號舖

交通：

公交2路、10A路、K1路、K3路、K8路 自駕導航「珠海市香洲區香洲商業城」，商場有700個車位，60分鐘免費停車，停車收費每小時￥5元起

4. 海之鮮 必吃足料金蒜炭燒橫琴生蠔

海之鮮是橫琴網紅餐廳，毗鄰長隆度假區最新主題樂園長隆飛船樂園，整條街都是海鮮大排檔，很多遊客都是白天到樂園遊玩，晚上全家出動吃海鮮餐。海鮮現炒現製，用料充足。必吃招牌菜蒜蓉粉絲鮑魚、招牌金蒜炭燒橫琴生蠔6隻￥72、香辣蟹、椒鹽皮皮蝦￥108、避風塘炒龍蝦、招牌海鮮粥￥88、椒鹽瀨尿蝦￥78、金蒜粉絲蒸扇貝6隻￥90、手打墨魚餅￥48、椒鹽九肚魚￥25。

5. 漁洋鮮 自備海鮮船運送生猛海產

老字號漁洋鮮開業二十年，鄰近長隆海洋王國，是樂園遊客吃海鮮晚餐消夜好去處，飯後步行5分鐘到橫琴步行街繼續夜遊。餐廳老闆自備海鮮船運送海鮮，保證食材新鮮，門口海鮮池有生猛海鮮，透明廚房看到做菜過程。必吃橫琴現開烤大生蠔￥52、鹽焗花螺￥118、椒鹽皮皮蝦￥128、豉椒炒花甲￥48、清蒸本島海鱸魚￥78、蒜蓉粉絲蒸扇貝￥38、海鮮砂鍋粥￥68、白灼本地海蝦￥48、蒜蓉蒸波士頓龍蝦￥388。

營業時間：08:00-02:00

地址：廣東省珠海市香洲區寶興路23號101一樓

交通：

公交61路 自駕導航「漁洋鮮海鮮大排檔」，門口有免費停車場

6. 蠔城 超值海鮮雞火鍋 4人餐￥208

蠔城．橫琴生蠔海鮮火鍋在珠海拱北口岸對面，營業至凌晨1時，生意火旺，在「大眾點評」團購套餐尤其划算，生蠔雞4人套餐￥208，包括滋補鍋底、橫琴生蠔、清遠雞、脆肉鯇、響鈴卷、冬菇、蔬菜、河粉等。人氣美食有橫琴生蠔￥50、爆膏羅氏蝦￥45、脆肉鯇￥35、水魚雞煲￥78、瀨尿蝦￥90、烤扇貝￥15、炭烤生蠔￥60、

營業時間：11:30-01:00

地址：廣東省珠海市香洲區圍基路和園大廈首層1號舖（近福海港大酒店、和園大廈停車場出入口處）

交通：

公交Z15路、G10路、B1路、82路 自駕導航「蠔城橫琴生蠔火鍋拱北二店」，旁邊有收費停車場

7. 啫苑 原汁原味海膽鮑魚啫啫煲

啫苑珠海新店位於購物公園，能夠在美食林立的商場突圍而出，全靠即叫即製的瓦煲菜式款式多，保留海鮮的原汁原味，熱騰騰的煲仔菜在冬天更受歡迎。打卡美食海膽鮑魚啫煲色彩鮮艷，叫人垂涎。必吃台山生啫黃鱔￥48、秘製啫生蠔￥78、百秒黃花魚￥38、生啫中山脆肉鯇￥58、蒜蓉粉絲蝦和貝￥38、醬汁香啫魷魚鬚￥68、油鹽焗開邊蝦￥58。

8. 金悅軒 拱北口岸高檔粵式海鮮

金悅軒是「大眾點評」珠海美食熱門榜第一名，走高檔粵式海鮮餐廳路線，起源於澳門，珠海總店鄰近拱北口岸，是吃海鮮餐好去處。招牌菜砂窩花膠響螺湯￥98、法國紅酒凍鵝肝￥238、鮮蝦金錢蟹盒￥48、竹笙立魚蓉粥￥31等。海鮮火鍋必吃配料加拿大象拔蚌、阿拉斯加蟹、澳洲龍蝦、A5和牛片和雪花和牛拼盤。還有人氣燒鵝￥98。

文：林樂樂 圖：馬德鐘vlog、水禾軒海鮮蒸汽主題餐廳拱北店、楓記燒蠔、紫蘼喵@小紅書、海之鮮大排檔、漁洋鮮海鮮大排檔、小紅書

