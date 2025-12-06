中山美食街2025｜中山10大特色美食街攻略 海鮮大排檔/經典粵菜/直通巴直達 深中通道旅遊好去處推介

香港人北上消費，經深中通道到中山交通方便，可兼遊粵港澳大灣區城市廣州、佛山、江門、珠海等。中山是「中國粵菜名城」，幾乎「一鎮一美食街」，本文報道中山市商務局發布的十大特色美食街，適合大家打卡經典粵菜、傳統小吃和網紅美食。

中山美食街2025｜豪歎海鮮好去處

1. 翠亨：崖口海鮮美食街 自選海鮮大排檔

崖口村六公里長的田園風景加濱海海鮮一條街，有海鮮大排檔、老字號煲仔飯、網紅咖啡店、特色麵包店、小吃店等，是一家大細旅遊好去處。香港人至愛海鮮美食，可到餐廳自選生猛海鮮，現點現做，必吃「崖口人家」的薑蔥炒蟹、烤大生蠔、蒜蓉粉絲蒸扇貝；「棠記」的鹽焗奄仔蟹、大生蠔；「紅樹林海鮮餐廳」的金沙焗膏蟹、薑蔥炒蟹、油焗石斑、椒鹽瀨尿蝦、水蟹羹；三十年老店「崖口煲仔飯」的奄仔蟹、大桂蝦、海鮮煲仔飯等。

地址：中山市南朗街道崖口村

交通：

公交87路、215路、218路、K26路、K28路 高鐵中山站，乘搭公交B10路直達 自駕導航「崖口村牌坊」，停車場首一小時免費，之後￥5/小時

2. 東區：喜灣128美食街 特色風味海鮮餐

喜灣128位於中山旅遊景點紫馬嶺公園西門對面，在香港坐直通巴直達。一樓有特色粵菜、異國菜、火鍋烤肉等，二樓「夜市新天地」有各種網紅小吃，共70間餐飲場所。香港人吃海鮮，不要錯過「禾熹．鐵板燒料理」的松葉蟹套餐、和牛海鮮拼盤、板前鐵板燒大虎蝦；「食來久湘」的刴椒魚頭；「尚贊泰國菜」海鮮冬蔭功湯。打卡必去全國首家非遺主題的「肯德基」起灣金龍文化主題餐廳，推介現烤歐包及低溫慢煮雞胸肉。其他美食有「東北燒烤」的羊肉串、 「谷源私廚」的湛江安鋪白切雞、「茶果相宜．天台檸檬茶」檸檬茶配燒烤。

地址：中山市東區街道東裕路128號喜灣128號廣場美食街

交通：

從香港坐永東巴士往石岐「中山盛景尚峰酒店」下車，過馬路即抵 公交B20路、50路、K2路、K9路 自駕導航「喜灣128」，店內用餐免費停車3小時

中山美食街2025｜旅遊打卡好去處

3. 石岐：岐江美食文化街 120個小食攤檔

香港有直通巴士直達中山石岐，石岐新舊景點雲集，更是夜遊好去處。石岐美食街包括孫文西路步行街、興中廣場、岐江道、康華路一帶，約有30間餐廳和120個小食攤檔，廣東飲茶點心、大江南北美食應有盡有，必吃中山傳統美食石岐乳鴿、粉果「金吒」、杏仁餅。晚上更是夜繽紛，消夜、文藝表演源源不絕。

地址：中山市石岐街道青溪路

交通：

從香港坐永東巴士往石岐「中山完美金鷹廣場」 公交6路、17路

4. 三鄉：「鄉十里」美食街 大江南北菜式紛陳

三鄉「鄉十里」是三鄉文化廣場延伸的美食十字街區，周邊有三鄉繽紛彙和順昌廣場等繁華商圈，是食、玩、買好去處。必吃「威尼斯西餐廳」果木牛小排、酥皮龍王湯、果木炭烤羊肋排。「惹味居」惹味鴨、陳皮骨、三鄉雞瀨。「文昌大酒樓」廣東飲茶、海鮮。「新龍江東北人家」鍋包肉、醬香手撕骨、龍江大拉皮。「幸福相遇」刴椒魚頭、蒜蓉粉絲蝦。

地址：中山市三鄉鎮振華路6號

交通：

公交31路、 607路、861路、K03路 自駕導航「三鄉文化廣場」，有收費停車位

中山美食街2025｜家庭聚餐好去處

5. 南區：環城美食街 老字號經典粵菜

位於南區的環城美食街，鄰近中山樹木園公園，集合多種餐飲類型，既保留傳統風味的經典美食，也有新派創意菜式，更有香港人喜愛的粵式飲茶和生猛海鮮。打卡老字號「益源客家王」和「一煲鴿」之餘，也可品嚐「德益友海鮮美食酒樓」的海鮮，和「湘村故事」地道湖南菜剁椒魚頭、小炒黃牛肉、青椒炒土豬肉等。

6. 小欖：櫻花里美食街 傳統名菜菊花刺身

櫻花里位於紫荊東路、升平路9號商業步行街及菊城大道東，街道的塗鴉牆、指示牌、手工沙龍、美食市集、民謠酒吧、多國菜餐廳，是潮人打卡好去處。必吃經典美食有「小欖人家」菊花刺身、炸魚球、燒乳鴿等。人氣美食有日式料理、煲仔飯、中式烤串、韓式烤肉、意大利菜、圍爐煮茶、米線、火鍋等。

地址：中山市小欖鎮紫荊東路21號

交通：

自駕導航「小欖櫻花里」 公交301路、350路、380路、503路、505路、509路、515路、518路、523路、佛山390路

7. 東鳳：鳳巢灣美食街 5公里長江景綠道

鳳巢灣舊區活化成新地標「創意新天地」，獲評國家級「廣東省旅遊休閒街區」，5公里長的江景綠道，有購物街區、風味獨特的餐飲長廊、鳳巢灣藝術館、東鳳民俗展示館，是一家大細旅遊好去處。網紅店有「酉雞食堂」現烤雞串、「一品牛雜煲」、「渡頭土豬館」。特色美食有西江河鮮、沙葛燜鴨（鵝）、篩箕魚三味、蒸黃腳鱲、喜酌江湖融合菜等。

8. 坦洲：坦神北路美食街 匯聚8大餐飲龍頭

坦洲鎮的主要交通幹道坦神北路，有大型購物商場合勝百貨、潤洲商業廣場、壹加壹商業廣等，人流暢旺。街道兩旁餐廳林立，有八間中山知名餐飲龍頭，如「一知萬酒樓」、「海鮮佬餐廳」、「豪日軒酒樓」等，提供地道美食，周邊有小攤檔、商店、夜市，打卡必去非遺文化主題劇院、番石榴文化生活綜合體。

地址：中山市坦洲鎮坦神北路

交通：公交681路、684路、685路、986路、997路、X89路

9. 沙溪：龍瑞美食街 廣東十大美食之鄉

沙溪是「廣東十大傳統美食之鄉」，除了經典的「隆都九大簋」，也有新派粵菜和網紅菜式。龍瑞美食街以沙溪南路龍瑞路段為主，新濠路和朗園街為輔，涵蓋瓏城1560、時代芳華里、曜基商業廣場三大商圈，餐飲美食店有150間。必吃沙溪扣肉、白切雞、松子魚、霸王鴨、魚茸粥、蜆粥、蕉蕾粥、欒樨餅、金吒、豆糕等。

地址：中山市沙溪鎮沙溪南路

交通：公交10路、10路夜、076路

中山美食街2025｜消夜掃街好去處

10. 港口：港福路美食街 超過100間餐廳

四十年老街港福路位於港口鎮核心地帶，覆蓋青玉立坊、森里上乘V-PARK、萬民彙MO CITY、南洲大廈等，1.5公里長的寶藏美食街匯聚超過100間餐廳，名店有老六沙溪牛肉、順德福粥城、林記潮汕砂鍋粥，特色美食有撈汁海鮮、芝士嫩牛煲仔麵、啫啫煲、爆汁烤雞翼等。廣福路消夜街主題公園配以詳盡美食地圖，融入「杉杉」、「蓮蓮」等網紅打卡點。最新消息，港福路道路提升改造施工至2026年2月中，期間進行半封閉施工。

地址：中山市港口鎮港福路

交通：公交16路、19路、21路、22路、55路、205路、K02路、K03路

