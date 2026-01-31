深圳地鐵直達行山路線推介！4大遠足路線  塘朗山睇獼猴 /鐵仔山睇神級日落

香港生活節奏急促，越來越多人選擇在週末走向戶外，尋求片刻的寧靜與放鬆。近年不少港人北上，其實除了在深圳市區吃喝玩樂，這座現代化的都市，其實隱藏著許多令人驚喜的自然瑰寶。《星島頭條》為您介紹4座可搭乘地鐵輕鬆抵達的登山步道，不僅交通便利，更能讓您將壯麗的山海風光、浪漫的日落晚霞，甚至是城市難得一見的生態景觀盡收眼底，為您的週末增添一抹亮色。

1. 深圳地鐵桃源村站直達！行山尋訪獼猴蹤跡——塘朗山郊野公園

想要在城市中體驗與野生動物不期而遇的驚喜嗎？塘朗山郊野公園將是您的不二之選。這條「深雲入口→龍珠門」的經典穿越路線，難度適中，從入口處的潺潺溪流與小型瀑布開始，便為登山者帶來一絲清涼。沿著步道緩緩而上，城市的喧囂逐漸被拋在身後，取而代之的是滿目的蒼翠綠意。回首眺望，高樓林立的城市景觀與眼前的蔥鬱山林形成強烈對比，構成一幅獨特的畫面。此處最大的亮點，莫過於棲息在此的野生獼猴群，牠們在林間嬉戲跳躍，為這趟登山之旅增添了無限生機與趣味。

塘朗山

地點：深圳市南山區龍珠六路51號（龍珠門登山口）

交通：搭乘地鐵7號線至「桃源村站」D出口，步行約500米。

2. 鄰近海上世界站！登上360度觀景台 在大南山坐擁山海城

如果您是一位攝影愛好者，或是渴望尋找一個能將深圳所有美景一網打盡的地點，那麼大南山絕對不會讓您失望。其山頂最著名的，便是一座360度全方位的觀景平台，站在這裡，無論是連綿起伏的翠綠山巒、波光粼粼的蔚藍海灣，還是繁華璀璨的城市建築群，都能一覽無遺。特別推薦在傍晚時分登山，當夕陽緩緩沉入海平面，天空被染上夢幻般的深藍色調，遠方的蛇口港與城市地標逐漸亮起萬家燈火，那種山、海、城交織的壯闊景致，足以讓人忘卻所有煩憂。

大南山

地點：深圳市南山區南山公園（可導航至別墅登山道入口）

交通：搭乘地鐵2號線至「海上世界站」H出口，步行約10分鐘。

3. 漫步空中棧道 鐵仔山睇深圳寶安神級日落

被許多深圳本地人譽為「私藏寶地」的鐵仔山公園，以其標誌性的「雲閣碧空」空中棧道而聲名遠播。這條蜿蜒於山間的紅色棧道，不僅設計獨特，更提供了絕佳的觀景視野。傍晚時分，這裡是觀賞落日的最佳地點，看著鹹蛋黃般的太陽緩緩落下，將整片天空染成溫暖的橙紅色，景色極為壯觀。當天氣晴朗時，視線更可延伸至遠方的深中通道、海面上緩緩航行的郵輪，甚至能清晰地看到寶安國際機場起降的飛機，充滿動感的畫面為寧靜的日落增添了一份活力。

鐵仔山

地點：深圳市寶安區鐵仔山公園（西門入口）

交通：搭乘地鐵1號線至「固戍站」A出口，步行約20分鐘。

4. 感受植被變換 體驗陽台山的登山禪意

陽台山的魅力，在於其登山步道與自然景觀之間完美的和諧感。其路線設計極為人性化，通常是一段上坡緊隨著一段平緩的路，讓登山者可以根據自己的節奏，時而挑戰自我，時而悠閒漫步，整個過程顯得格外輕鬆愜意。隨著海拔的攀升，您會清晰地感受到沿途植被的奇妙變化，從山腳下的低矮灌木叢，逐漸過渡到半山腰的茂密喬木林。當最終登上開闊的山頂平台，清新的山風迎面吹來，瞬間帶走身體的疲憊，讓身心都得到徹底的舒緩與放鬆。

陽台山

地點：深圳市陽台山森林公園

交通：搭乘地鐵6號線至「陽台山東站」A出口，步行約10分鐘。

登山提醒：

若想欣賞日落，建議選擇下午3至4點開始登山。

請務必攜帶足夠的飲用水，並穿著舒適的運動鞋。

提前規劃好下山時間，避免在天黑後逗留山中，確保安全。

資料、圖片來源：深圳地鐵微信公眾號、小紅書

