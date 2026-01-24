農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！

農曆新年期間，不少港人都會北上拜年探親或旅遊。在往返內地及香港時，不論是居民或旅客均要留意兩地海關對入境物品有嚴格規定，包括過年送禮必備的新鮮水果、醃製臘味、名貴補品及煙酒等，切忌攜帶超出標準或禁止入境的物品，否則隨時可遭檢控或罰款！

農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶

中港兩地入境違禁品目錄：

拜年不少得應節的新鮮蔬果或送禮果籃，如柑桔、蘋果、橙、士多啤梨等，惟內地海關《禁止、限制進出境物品政策》規定，新鮮水果、蔬菜、種子（苗）、苗木及其他具有繁殖能力的植物材料，均不可攜帶入境。

內地對肉類入境管制相當嚴格，生或熟肉類（含臟器類）及其製品，因此燒味、臘腸、膶腸或金華火腿等「送禮首選」等加工肉類，以及水生動物產品均禁止攜帶入境。

除此之外，奶製品及蛋製品同樣受規管，入境內地旅客不可攜帶生乳、鮮奶、優格、動物性奶油、奶油、乳酪等乳品產品；蛋及其製品，包括鮮蛋、皮蛋、鹹蛋、蛋液、蛋殼、蛋黃醬等蛋源產品。

準備新年賀禮時，要留意部分名貴補品或藥材屬禁止攜帶物品！據內地海關《禁止、限制進出境物品政策》列明，不可攜帶燕窩入境（罐頭裝燕窩除外）；而動物性飼料（含肉粉、骨粉、魚粉、乳清粉、血粉等單一飼料）、動物性中藥材、動物性肥料同樣不可攜帶。

來自港澳地區的非經常出入境旅客（15日内首次入境）入境內地時，每人可以免稅攜帶12度以上酒精飲料1瓶（750毫升以下）、200支香煙（一條）、雪茄50支或煙絲250克，總價值不可超過人民幣8000元，若攜帶超過免稅數量，必須向海關申報。

農曆新年想向內地親友派發現金利是，記得留意內地入地攜帶現金金額上限！根據內地貨幣監管規定，貨幣現鈔屬於限制進出境的物品，港澳居民入境內地時不得攜帶超過20000元的人民幣現金，如攜帶超過規定數額，需要向海關如實申報；外幣現鈔如超過等值5,000美元（約39,000港元），亦應向海關書面申報。

港人攜帶受管制藥物（包括抗生素、壯陽藥、佐匹克隆、止痛藥等）入境或出境，需出示由衞生署簽發的許可證，否則可能被檢控，而有關物品亦可能被檢取。然而，若旅客在其個人隨身行李內攜帶藥物以供合理自用，可獲豁免領取許可證。

至於入境內地時，原則上則需以「個人自用、合理數量」為限，並接受海關監管，建議可以隨身攜帶醫生處方副本，而安眠藥、抗生素及止痛藥等，需要保留藥物原本包裝及說明書。此外，未經批准上市的藥物禁止在國內使用及流通。

智能手機成為生活必須品，不少人都會攜帶俗稱「尿袋」的流動充電器，以便隨時隨地補充手機電量。近年中國民航局嚴格執行相關規定，乘搭飛機入境內地時，旅客攜帶的隨身充電器容量限制（Wh值）不得超過100Wh（即約27000mAh），同時禁止攜帶無3C認證、標識模糊、被召回型號或批次的充電器；如經陸路入境，國鐵集團指出據高鐵運輸執行的《鐵路旅客禁止、限制攜帶和託運物品目錄》，充電器必需標示清晰，單個電量不超過20,000mAh，即不屬於限制隨身攜帶的物品。

蘭花屬《保護瀕危動植物物種條例》管制物種（包括人工培植品種），進出口均需申請許可證。任何人在未領所需許可證下進出口瀕危物種，即屬違法

雖然在內地購買鮮花價廉物美，不過帶回香港時需多加留意！香港海關提醒，蘭花、仙人掌等受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》 管制物種（包括人工培植品種），進出口均需申請許可證。任何人在未領所需許可證下進出口瀕危物種，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，入境香港時禁止攜帶未煮熟的野味、肉類、家禽或蛋類入境，沒有由來源地發證實體簽發的衞生證明書及或沒有食環署事先書面准許，最高可被判罰款港幣5萬元及監禁6個月；《進出口條例》亦規定，沒有進口許可證輸入肉類及家禽，最高可被判罰款港幣50萬元及監禁2年。

年滿18歲的旅客，可免稅攜帶1升在攝氏20度的溫度下量度所得酒精濃度以量計多於30%的飲用酒類進入香港，供本人自用；持香港身份證的旅客，則必須離港不少於24小時才可以享有以上豁免數量。

煙草年滿18歲的旅客不可攜帶多於19支香煙；或1支雪茄（如多於1支雪茄，則總重量不超過25克）；或25克其他製成煙草進入香港。現時香港全面禁售電子煙及加熱煙，攜帶另類吸煙產品（包括電子煙及加熱煙）入境會觸犯《進出口條例》，一旦罪成，最高刑罰為罰款港幣200萬元及監禁7年。

文：LW