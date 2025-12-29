港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...

隨著科技發展，內地各口岸紛紛引入採用人臉識別系統的快捷「刷臉」通關方式，為市民帶來便利。然而，近日有網民在社交平台分享，在忘記攜帶回鄉證的情況下，試圖使用人臉識別系統過關，卻意外識別出另一人身份，險些被困關口，事件引起網民熱議。

回鄉證無跟身 「刷臉」智能通關刷出陌生人臉孔

自今年11月起，內地多個口岸如深圳灣、皇崗、羅湖等已啟用「刷臉」智能通關。（資料圖片，非當事人)

合資格旅客無需出示回鄉證，僅靠生物識別技術便可過關。



自今年11月起，內地多個口岸如深圳灣、皇崗、羅湖等已啟用「刷臉」智能通關，合資格旅客無需出示回鄉證，僅靠生物識別技術便可過關。 有網民就在社交平台Threads 上發文，分享其在皇崗口岸的「過關驚魂」，稱自己「冇帶回鄉證」，在內地關口使用人面識別系統通關時，系統竟「識別咗第二個人樣」，因而被關員帶走扣查。

被關員帶走 幸得朋友救駕解圍

事主在帖文憶述，他當日與朋友同行，打算經皇崗口岸過關，卻發現自己沒有帶回鄉證。他表示，平時在深圳灣口岸能順利「掃臉」過關，故決定一試。起初，閘機無法識別其樣貌，即使除下眼鏡也未成功。事主於是「揭起啲頭髮」，機器竟顯示成功識別並開閘。然而，在第二步指紋驗證時卻失敗。此時，已過關的朋友回望，驚訝地表示閘機顯示的人臉，並非事主本人。

關員隨即上前要求事主出示證件，在得悉其未有攜帶後，便將他帶到一旁位置等候。幸好事主有朋友同行，能為他取回證件「救駕」。事主最後以「故事教訓過關記住帶翻證件」作結，提醒大家切勿以身試法。

網民籲勿旨意「刷臉」入境

該經歷分享隨即引發網民熱烈討論，不少人分享自己類似經歷。有網民表示，曾同樣在忘帶回鄉證下成功「刷臉」入境內地，但晚上返港時「認到樣，指紋唔得」，最後關員在訓示「下次都係要帶證件」後放行。亦有多名網民指出，之前以人面識別「過到開到第一個閘，但過唔到指紋」的情況在羅湖、深圳灣等口岸十分常見。有網民則分享，曾有海關人員提醒她「個妝唔好化咁濃」，以免影響識別。普遍回應均認為，即使有快捷通道，證件仍應「最好帶定出去，以防萬一」。

出入境管理局：仍應隨身攜帶證件

翻查資料，國家出入境管理局亦曾在公告中強調：「所有往來內地及港澳地區的人員仍應隨身攜帶本人有效出入境證件。」公告解釋，這是因為內地居民入境港澳地區時需憑證接受查驗，而港澳居民進入內地後，亦需憑證辦理停居留、出行等事宜。

