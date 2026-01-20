福建豪華4天團$999起！入住五星級酒店＋豪歎佛跳牆/鮑魚 帆船出海/廈門鼓浪嶼
更新時間：19:18 2026-01-20 HKT
人氣旅遊預訂平台KKday最近推出了一項極具吸引力的福建省深度遊優惠，讓旅客有機會以震撼價格探索廈門與漳州的獨特魅力。這次的「福建廈門、漳州動車．高鐵深圳往返超值4天團」，賣點不僅在於$999起的驚喜價格，行程中更包含一晚升級入住頂級奢華的五星約酒店，並安排品嚐鮑魚佛跳牆等閩南地道名菜，帶來一趟物超所值的奢華文化之旅。
福建豪華4天團$999起！入住五星級酒店＋豪歎佛跳牆/鮑魚
【KKday 快閃限時搶｜福建豪華4天團優惠】 >>按此預訂連結<<
此行程的一大亮點是其豐富多元的景點安排，莫過於登上被譽為「海上花園」的廈門鼓浪嶼，團費已包含來回船票，讓旅客盡情漫步於這個充滿異國情調的島嶼，欣賞萬國建築博覽的獨特風貌。
此外，KKday更重本安排旅客乘坐帆船出海，近距離欣賞廈金海域的壯麗景色，感受海風拂面的愜意，從海上視角觀賞金門二島，體驗不一樣的旅程。行程亦會深入歷史悠久的漳州古城，在古色古香的牌坊與街道中，感受「老街情、慢生活、閩南味」的濃厚文化氣息。
【KKday 快閃限時搶｜福建豪華4天團優惠】 >>按此預訂連結<<
為了讓旅客有更極致的享受，行程特別安排其中一晚升級入住廈門地標雙子塔之中的國際五星級康萊德酒店。酒店坐擁無敵海景，以其頂級奢華的設施和貼心服務聞名，讓您在緊湊的行程後，能有一個徹底放鬆身心的空間。
在美食方面，旅程亦絕不馬虎，安排了多場地道美食盛宴，包括豪歎位上佛跳牆及鮑魚海鮮名菜宴、閩南同安封肉、特色江東鱸魚宴及晉江薑母鴨等地道風味，從味蕾上深度感受福建的飲食文化。最重要的是，整個旅程保證無自費加遊及購物項目，讓旅客玩得更放心。
【KKday 快閃限時搶｜福建豪華4天團優惠】 >>按此預訂連結<<
福建豪華4天團$999/位起優惠
- 優惠價格：$1,998起/2位，平均每位$999起 (原價$1,499/位)
- 出發日期：2026年2月25日至6月30日 (逢星期三、六出發，及特設4月2日、4月3日)
- 不適用日期：2026年4月4日至6日、4月29日至5月4日
- 集合資訊：深圳福田口岸2號門對出廣場
- 費用包括：
- 當地旅遊巴接送
- 三晚酒店住宿
- 行程所列之五個正餐及三個早餐
- 景點門票及小交通
- 深圳北往返廈門北站或漳州站之高鐵二等座車票
- 注意事項：費用一般不包括領隊、導遊及司機的服務費、個人旅遊保險及其他個人消費。
