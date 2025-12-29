Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳灣萬象城二期擴充「粉紅大街」12.30開放！藝術級商業主題街 近40購物/餐飲品牌進駐 設首間麥麥美術館

旅遊
更新時間：17:51 2025-12-29 HKT
發佈時間：17:51 2025-12-29 HKT

由華潤萬象生活打造的「深圳灣萬象城第二期」於今年9月正式開業，除了坐擁地鐵三線無縫接駁的交通優越外，更連通人才公園、藝術館及引進多個國際品牌。不過深圳灣萬象城二期不止以上特色，藝術館級商業主題街區的「粉紅大街」將於12月30日開放，近40個購物及餐飲品牌進駐，同時設有麥當勞全球首間麥麥美術館，即睇詳情！

深圳灣萬象城二期擴充「粉紅大街」12.30開放 近40購物/餐飲品牌進駐

港人於假日時北上消費玩樂已成常態，近年深圳不乏新開幕的大型商場或購物中心成為港人必去熱點。南山區的深圳灣萬象城二期剛於9月開業，吸引不少國際品牌進駐，其擴充項目不止有地面商場，就連地下區域亦是發展之一。藝術館級商業主題街區的「粉紅大街」將於12月30日開放，街區連接深圳灣文化廣場的地下區域，以餐飲及時尚購物為主，展現「賞味藝術」與「生活藝術」兩大主題業態。

近40購物/餐飲品牌進駐 設首間麥麥美術館

「粉紅大街」設計融入未來感色彩，建構兼具藝術純淨感與商業感染力的沉浸空間，匯聚非遺文化體驗與創意餐飲，吸引近40個購物及餐飲品牌進駐，包括麥當勞全球首間麥麥美術館、丹麥家居品牌HAY深圳首店、il Bliss冰淇淋實驗室華南首店等，帶來文化氣息的消閒體驗。

深圳灣萬象城二期「粉紅大街」

  • 開放日期：2025年12月30日
  • 地址：深圳灣萬象城B區B1層粉紅大街（05電梯廳旁）
  • 交通：深圳地鐵后海H/G出口

文:RY
資料及圖片來源:鸟瞰商业＠小紅書、深圳圈子＠小紅書

延伸閱讀：深圳好去處2026｜14大全新商場/地標/博物館/玩樂推介！全球最大樂高樂園/4個購物新蒲點

 

 

最Hit
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
7分鐘前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
27分鐘前
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路 港女術後滿地血跡極嚇人
05:50
星島申訴王｜男友嫌肥走上抽脂不歸路　港女術後滿地血跡極嚇人
申訴熱話
10小時前
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
5小時前
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
小儀老公身上一物金剛都有？二人曾合作拍節目傳緋聞 新郎哥「真身」照片疑流出
影視圈
2025-12-28 16:00 HKT
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
02:50
2026加價懶人包｜醫療、「牛肉乾」元旦齊加價！兩電罕有減電費 一文睇清公共服務加減幅
社會
11小時前
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
香港養車=水魚？網倡「北上養車」新玩法 3大好處引激辯 網民指忽略1最大盲點｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
4小時前