深圳灣萬象城二期擴充「粉紅大街」12.30開放！藝術級商業主題街 近40購物/餐飲品牌進駐 設首間麥麥美術館

由華潤萬象生活打造的「深圳灣萬象城第二期」於今年9月正式開業，除了坐擁地鐵三線無縫接駁的交通優越外，更連通人才公園、藝術館及引進多個國際品牌。不過深圳灣萬象城二期不止以上特色，藝術館級商業主題街區的「粉紅大街」將於12月30日開放，近40個購物及餐飲品牌進駐，同時設有麥當勞全球首間麥麥美術館，即睇詳情！

深圳灣萬象城二期擴充「粉紅大街」12.30開放 近40購物/餐飲品牌進駐

港人於假日時北上消費玩樂已成常態，近年深圳不乏新開幕的大型商場或購物中心成為港人必去熱點。南山區的深圳灣萬象城二期剛於9月開業，吸引不少國際品牌進駐，其擴充項目不止有地面商場，就連地下區域亦是發展之一。藝術館級商業主題街區的「粉紅大街」將於12月30日開放，街區連接深圳灣文化廣場的地下區域，以餐飲及時尚購物為主，展現「賞味藝術」與「生活藝術」兩大主題業態。

近40購物/餐飲品牌進駐 設首間麥麥美術館

「粉紅大街」設計融入未來感色彩，建構兼具藝術純淨感與商業感染力的沉浸空間，匯聚非遺文化體驗與創意餐飲，吸引近40個購物及餐飲品牌進駐，包括麥當勞全球首間麥麥美術館、丹麥家居品牌HAY深圳首店、il Bliss冰淇淋實驗室華南首店等，帶來文化氣息的消閒體驗。

深圳灣萬象城二期「粉紅大街」

開放日期：2025年12月30日

地址：深圳灣萬象城B區B1層粉紅大街（05電梯廳旁）

交通：深圳地鐵后海H/G出口

文:RY

資料及圖片來源:鸟瞰商业＠小紅書、深圳圈子＠小紅書