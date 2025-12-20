深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）

聖誕節及農曆新年長假期將至，想趁冬季欣賞夢幻雪景，不妨考慮由深圳出發，乘搭高鐵或火車前往廣東周邊地區，《星島頭條》記者整理深圳出發，乘搭列車可以直接到的6個賞雪好去處，包括清遠、郴州、衡陽及廬山等，車程最快只需1.5小時，無需千里迢迢搭飛機到海外，都可以觀賞夢幻雪景！

深圳出發高鐵直達5大賞雪秘景！車程最快1.5小時

深圳出發高鐵直達賞雪好去處推介目錄：

廣東清遠距離香港僅約250公里，堪稱最接近的港人的「賞雪天堂」！提到清遠的賞雪好去處，又以冰山、金子山與潭嶺天湖最為有名。

雲冰山有「南方雪鄉」美譽，位於清遠與湖南交界處，每年12月下旬至2月上演霧淞、雪淞、雪景與雲海四重奇觀，亦可登頂520級階梯飽覽雲海仙境、浪漫風車、冰封鐵索橋及雲頂咖啡屋等打卡點。

交通：無直達公共交通，建議從清遠市包車前往，全程約4小時，或先乘車至湖南藍山縣再轉包車1小時。

金子山被譽為「南粵小華山」，海拔1417米，每年11月至翌年3月是賞雪好時機，站在最高處的玻璃棧道與觀景台上，俯瞰懸崖絕壁上的雪景，刺激又夢幻。景區另設有全長1300米觀光索道，單程僅10分鐘即可輕鬆登頂，方便遊人上山。

交通：從源潭站乘車至連南或連州汽車站，再轉乘前往連山的客運，中途「金子山」站下車。

潭嶺天湖位於連州市東北部，是廣東海拔較高的山頂水庫，1月中旬至3月初為最佳賞雪期。湖水清澈、周圍樹木花草在冬季結成晶瑩冰雕，宛如自然藝術品，景觀寧靜詩意，適合喜歡靜謐雪景的旅人。

交通：無直達公共交通，建議從清遠市包車前往

湖南郴州莽山國家森林公園冬季化身成南方罕見的銀白世界（圖片來源：小紅書@扮貓吃鯊魚）

位於湖南省東南部的郴州，素有「湘南門戶」之稱，冬季化身成南方罕見的銀白世界。其中，莽山國家森林公園是國家級景區，每年12月至次年2月初，是賞雪的最佳時機。滿山霧淞、冰掛與皚皚白雪交織，宛如仙境。公園設施完善，設有纜車、扶梯與垂直電梯，還有全國單線最長的3.7公里觀光索道，可輕鬆直達山頂；五指峰觀景同樣值得一去，是捕捉日出與雪景的絕佳位置。

交通：深圳北站乘坐高鐵至郴州西站，車程約2小時30分鐘，抵達郴州後，在天龍汽車站轉乘景區專線巴士，直達莽山，總車程約2.5小時

江西廬山是江西省九江市一座著名山脈，素有匡廬奇秀甲天下之譽，每年12月至2月漫山會被白雪覆蓋（圖片來源：行人@小紅書）

江西廬山是江西省九江市一座著名山脈，素有匡廬奇秀甲天下之譽，每年12月至2月漫山會被白雪覆蓋，頻現霧淞、冰掛與皚皚雪景，樹枝銀裝素裹，宛如童話世界。廬山景區有不少著名景點，除了可以前往如琴湖，冬日湖面結冰，四周被雪松環繞，感受靜溢的純白美景；含鄱口則是觀賞日出與雲海雪景的絕佳位置，五老峰隱現於雲霧中，相當壯觀。

交通：深圳北站乘坐高鐵前往九江站，車程約5小時30分鐘，抵達後乘坐57路巴士前往廬山索道下車；或乘坐高鐵前往廬山站，乘坐免費擺渡車到換乘中心，再換乘10元大巴抵達索道站。

門票：（成人）人民幣160元/人、（大學生/中小學生）80元/人、6歲以下兒童免費。

湖南衡山又名「南岳」及「壽岳」等，每年12月至翌年2月是雪季（圖片來源：小紅書@駱駝戶外俱樂部）

湖南衡山又名「南岳」及「壽岳」等，每年12月至翌年2月是雪季，祝融峰上出現的霧凇景觀，樹枝掛滿晶瑩冰凌，在白茫茫的雪海中呈現「玉樹瓊花」的仙境美態。景區內有索道與觀光車，減輕登山負擔，登頂還可捕捉日出、雲海翻騰與璀璨星空，體驗「會當凌絕頂，一覽眾山小」的壯闊。

衡山不僅自然景觀迷人，還蘊藏豐富歷史文化。沿途可遊覽南嶽大廟、忠烈祠、半山亭、南天門以及曾國藩古道等景點。

交通：從深圳北站乘搭高鐵至衡山西站，車程約為3小時，抵達後約15分鐘車程即可抵達南嶽區；若選擇衡陽東站，班次頻密但距離稍遠。

江西武功山每年最佳賞雪時機為每年12月至翌年2月，高山草甸化身夢幻雪國（圖片來源：萍鄉武功山景區@小紅書）

江西武功山每年最佳賞雪時機為每年12月至翌年2月，高山草甸化身夢幻雪國，雪白的山脈連綿不絕，宛如仙境般壯麗。登上海拔1918.3米的金頂（白鶴峰），更有機會看到雲海、日出與霧淞同現出現。

景區路線分為兩種，除了可以由石鼓寺出發，經兩段索道（中庵至金頂）登頂，全程約2小時；體力較佳者則可選擇由石鼓寺出發，全程徒步5至6小時登頂，留意夜游入園截止時間為凌晨12時30分，且不設纜車服務。