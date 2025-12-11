Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

噴射飛航船飛優惠！二人同行去澳門低至$34 上環港澳/氹仔客運碼頭 1月20日前適用

旅遊
更新時間：11:57 2025-12-11 HKT
發佈時間：11:57 2025-12-11 HKT

噴射飛航港澳來回船票優惠！噴射飛航作為連接香港與澳門的重要樞紐，以高效舒適的服務深受廣大旅客歡迎。為感謝旅客支持，噴射飛航現推出「二人同行」限時優惠，購買港澳來回普通位船票，第二位同行者僅需$68，即每程低至$34，即睇下文了解優惠詳情！

噴射飛航船飛優惠1月20日前適用

即日起至2026年1月20日（二），噴射飛航推出「二人同行」優惠，只要購買普通位船票，兩人同行即可享第二位$68優惠，人均只需$209即可來回港澳，即每程低至$34，便可輕鬆探索澳門豐富文化。值得一提的是，旅客必須其中一程航班選乘「香港 - 氹仔航線」方可享用此次優惠。

噴射飛航的港澳航線以香港港澳碼頭為起點，直達澳門外港客運碼頭或氹仔客運碼頭，提供多班次選擇，方便旅客出遊澳門。其中，氹仔客運碼頭地理位置優越，毗鄰多個澳門的世界級綜合度假村，從碼頭出發，旅客還可輕鬆轉乘免費穿梭巴士，直接抵達心儀的酒店或娛樂場所，省卻舟車勞頓。

噴射飛航「二人同行」港澳來回船票優惠

  • 優惠期限： 即日起至2026年1月20日（二）。
  • 使用條件：其中一程航班必須選乘「香港 - 氹仔航線」。
  • 不適用日期：2025年12月20-21日、12月25-28日、12月31日、2026年1月1日。
  • 預訂方式： 請即前往噴射飛航官網或App預訂。

 

資料來源：噴射飛航 TurboJET

 

