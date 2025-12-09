港人親歷日本7.5級地震 酒店劇烈搖晃如劫後餘生！1逃生關鍵上鎖引恐慌 事後執定「走佬袋」：感恩身邊人冇事

日本青森縣東外海於12月8日深夜發生7.5級地震，日本氣象廳一度發出海嘯警報，位處相關地區人士需要立即前往安全地方避難。不少港人喜愛到日本旅遊，有身處北海道的香港旅客當時身處酒店，強烈的地震導致酒店劇烈搖晃，甚至令他移動困難。當他與其他住客一同準備逃生時，竟發現1個逃生關鍵竟然上鎖，幸最後成功離開。惟事主事後返回房間休息仍猶有餘悸，翌日餘震時亦感心驚膽顫，「感恩身邊嘅人同自己都冇事」。

港人親歷日本7.5級地震 酒店劇烈搖晃如劫後餘生！

香港鮮有發生地震，故此旅遊時不幸發生地震，不少港人或一時未能反應過來。日本青森縣東外海於12月8日深夜發生7.5級地震，有港人當時正身處北海道的酒店內，先聽到警報聲並感到強烈震動，事主形容「好難行，要即刻坐低地下嗰款」。當震動暫停之後，事主立即帶同護照、銀包、電話、車匙離開酒店房，一到樓層出口時已聚集了10多名住客，有人更嘗試打電話報警。

酒店1逃生關鍵上鎖引恐慌：有事嘅話點走？

一行人找尋走火通道逃生，但事主表示逃生過程中出現「最痴線嘅一幕」，原來所有逃生通道及「避難器具」旁的玻璃門都被鎖上，需要職員拍卡才能打開。事主指，當時已打算如再次發生地震，就會用滅火筒打破玻璃門爬出去。及後陸續有不少住客及小朋友走出房間，「拖鞋都冇著，有啲就好驚，驚到喊」。

當地警察及職員於10分鐘後趕來，職員拍卡帶領他們經走火通道到大堂。當事主返回房間時休息時，「唔敢沖涼沖太耐，驚突然間又要走難，衫都冇著；瞓覺都唔敢瞓太冧」，更將所有必要物品放入大褸內方便走難。至翌日早上再發生餘震，事主形容「即刻醒咗，真係心驚膽顫」，又質疑酒店將走火通道上鎖，「有事嘅話點走？」，直言香港從不會發生如此強烈地震，「感恩身邊嘅人同自己都冇事」。

網民震驚：走火通道當然唔可以鎖上

對於事主於北海道親歷地震，有身處札幌的澳門旅客本來未有在意手機警報，直到感受到強烈搖晃時才走出酒店樓層走廊，幸好酒店已打開走火通道，「平台位都擺咗薄床墊，好彩間酒店反應都幾迅速」，猶有餘悸的事主亦回應表示：「勁恐怖好似全部嘢都就冧咁」。有網友推測曾有住客透過走火通道「走數」才令酒店上鎖，「如果係真，都幾癲」；不過，有網民表示就算酒店一方擔心有住客於後樓梯吸煙，正常而言亦不該鎖上，「呢間酒店大癲」、「可能打爆火警鐘玻璃會自動unlocked？」、「走火通道當然唔可以lock」。

遇上地震該如何處理？

根據《東京生活防災》顯示，當發生地震的時候要採取保護自己的姿勢，謹記「保護自己」、「牢牢抓住」及「遠離危險」三件事。當搖晃停止後，行動時要穿上拖鞋或鞋子，小心被散落的玻璃或磁器碎片所傷，隨後冷靜地關閉火源及打開門以確保出口暢通。發生地震時，大家要小心雜物或櫃子倒下，所以最好移動到物品不會掉落的空間。

地震剛發生後需注意的行動：

不要赤腳走路：地上散落玻璃碎片，即使在房間內也不要赤腳走路，應穿上習慣的運動鞋等鞋子。 不要按下電燈開關：小心通電火災或爆炸危險，若發生地震時應關閉電器開關並拔下插頭。 不要撥打不必要電話：災區電話線路會因大量雅認安危的電話而擠塞，應使用災害用留言電話（171）。 多人一起救援：周圍建築可能因餘震而倒塌，除了萬不得已的狀況外，應呼喊其他人合作展開救援行動，以免於意想不到的地方受傷。 不要接上斷路器：近來有些斷路器會在偵測到地震時自動跳閘，為防止重新接通電源時引發火災，確定安全前應維持斷路器處於切斷的狀態。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、東京生活防災手冊