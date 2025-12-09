Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本熱海花火大會  港女大胃王KOL自私打燈影相擋人視線 網民炮轟: 影衰香港人

旅遊
更新時間：11:08 2025-12-09 HKT
發佈時間：11:08 2025-12-09 HKT

日本熱海花火大會的煙花匯演，視覺效果壯觀，向來深受旅客歡迎。近日，有香港網民就到熱海欣賞煙花時，卻受到一位同樣來自香港KOL的自私打卡行為影響，令整個體驗大打折扣。事主將經歷分享至社交平台，不少網民更認為該名KOL的行為「影衰香港人」。

日本熱海睇煙花被指無公德 港女大胃王KOL全程開燈企起拍片阻人視線

有網民在社交平台上分享個人經歷，指在日本熱海觀賞煙花期間，一名身穿和服的女子全程站立並開啟強光燈拍攝影片及照片，嚴重阻礙了後方觀眾的欣賞煙花視線。事主初時「以為自己當時認錯人」，但事後翻查該名KOL的社交媒體，才確認「點知真係佢黎」，原來正是素以大胃王形象見稱的香港KOL 「Suet E」。

根據事主的描述，在觀賞煙花的過程中，Suet E「全程開燈企起身拍片影相」，完全無視坐​​在後方的其他觀眾。事主表示，他們所拍攝的煙花影片「全部都比佢擋住晒」，美好的回憶因而被破壞。從上載的圖片可見，在眾多坐著的觀眾中，惟獨Suet E站立在人前，而前面的攝影師則為她打燈拍攝，對比身旁各位坐著靜靜欣賞的旅客而言，身影非常突出。

網民狠批：影到如入無人之境

事件曝光後，大批網民對該KOL的行為表示憤慨，紛紛留言炮轟。有網民怒斥其行為「勁Ｘ自私」，認為「個個都坐低，個個都守規矩」，就不應有人破壞規矩。不少人替事主感到不值，直言「好慘！要推到當事人睇到」。更有網民諷刺該KOL「影到如入無人之境，真係將全場人視如草芥」，並批評她「扭來扭去，轉來轉去咁影，打晒燈好騷擾好無公德」。

Suet E發文致歉：第一次去未了解規則

至今日(9日)，Suet E已在其Instagram帳戶發限時動態上發文致歉，表示「我要為自己魯莽行為而影響到人，為其他人帶嚟唔好嘅觀感，好鄭重咁同大家講聲對不起」。她進一步解釋，這是她「第一次去花火大會」，事前「冇做到足夠了解規則」，並「特登揀咗距離人較遠嘅前排位置」，「以為唔會影響到，但原來都會遮擋觀眾嘅觀景」，最終「令到當晚參加花火大會嘅人有唔愉快嘅經歷，真係非常抱歉」。

資料來源：nnnnna.w710@Threads、Suet E@Instagram

延伸閱讀：吉卜力音樂會遇家長放任港孩喧嘩 觀眾力數5宗罪斥「噪音二重奏」 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
23小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
22小時前
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
神秘男四出低價求購宏福苑單位 代理斷言拒絕 怒批「極不道德」 質疑想重建後賣出圖利
樓市動向
6小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
15小時前
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
投票日旺角消防局外現神秘人龍？大批年輕人打蛇餅 醒目網民1細節推斷真相......
生活百科
20小時前
01:08
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
13小時前
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4個月欠¥5000房費 老闆提「倒貼送客」遭拒
奇聞趣事
5小時前
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家傳戶曉小生屢用柺杖出行 忍淚罕談生死：及時行樂別為難自己 曾有婚外情背叛前妻
影視圈
3小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
20小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
16小時前