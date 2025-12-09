日本熱海花火大會  港女大胃王KOL自私打燈影相擋人視線 網民炮轟: 影衰香港人

日本熱海花火大會的煙花匯演，視覺效果壯觀，向來深受旅客歡迎。近日，有香港網民就到熱海欣賞煙花時，卻受到一位同樣來自香港KOL的自私打卡行為影響，令整個體驗大打折扣。事主將經歷分享至社交平台，不少網民更認為該名KOL的行為「影衰香港人」。

日本熱海睇煙花被指無公德 港女大胃王KOL全程開燈企起拍片阻人視線

有網民在社交平台上分享個人經歷，指在日本熱海觀賞煙花期間，一名身穿和服的女子全程站立並開啟強光燈拍攝影片及照片，嚴重阻礙了後方觀眾的欣賞煙花視線。事主初時「以為自己當時認錯人」，但事後翻查該名KOL的社交媒體，才確認「點知真係佢黎」，原來正是素以大胃王形象見稱的香港KOL 「Suet E」。

根據事主的描述，在觀賞煙花的過程中，Suet E「全程開燈企起身拍片影相」，完全無視坐​​在後方的其他觀眾。事主表示，他們所拍攝的煙花影片「全部都比佢擋住晒」，美好的回憶因而被破壞。從上載的圖片可見，在眾多坐著的觀眾中，惟獨Suet E站立在人前，而前面的攝影師則為她打燈拍攝，對比身旁各位坐著靜靜欣賞的旅客而言，身影非常突出。

網民狠批：影到如入無人之境

事件曝光後，大批網民對該KOL的行為表示憤慨，紛紛留言炮轟。有網民怒斥其行為「勁Ｘ自私」，認為「個個都坐低，個個都守規矩」，就不應有人破壞規矩。不少人替事主感到不值，直言「好慘！要推到當事人睇到」。更有網民諷刺該KOL「影到如入無人之境，真係將全場人視如草芥」，並批評她「扭來扭去，轉來轉去咁影，打晒燈好騷擾好無公德」。

Suet E發文致歉：第一次去未了解規則

至今日(9日)，Suet E已在其Instagram帳戶發限時動態上發文致歉，表示「我要為自己魯莽行為而影響到人，為其他人帶嚟唔好嘅觀感，好鄭重咁同大家講聲對不起」。她進一步解釋，這是她「第一次去花火大會」，事前「冇做到足夠了解規則」，並「特登揀咗距離人較遠嘅前排位置」，「以為唔會影響到，但原來都會遮擋觀眾嘅觀景」，最終「令到當晚參加花火大會嘅人有唔愉快嘅經歷，真係非常抱歉」。

資料來源：nnnnna.w710@Threads、Suet E@Instagram

延伸閱讀：吉卜力音樂會遇家長放任港孩喧嘩 觀眾力數5宗罪斥「噪音二重奏」