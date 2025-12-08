吉卜力音樂會遇家長放任港孩喧嘩 觀眾力數5宗罪斥「噪音二重奏」 完場提醒反被1句反駁嬲爆…

參加音樂會時，最怕遇到沒有禮貌或不懂禮儀的觀眾。近日，有網民在社交平台上發文，稱「兩個人用咗$1,100去法定古蹟沉浸式聽人哋個仔扭計」，原來是網民與友人去聽吉卜力音樂會時，竟遇到後排家長放任港孩喧嘩，讓他不堪其擾，力數對方5宗罪斥現場變「噪音二重奏」，導致他「全程都投入唔到演出」。完場後，該網民忍不住提醒家長，卻反被對方以1句反駁，讓他怒轟：「沉浸咗成肚氣！」即看下文了解詳情。

吉卜力音樂會遇家長放任港孩喧嘩 觀眾力數5宗罪斥「噪音二重奏」

近日，有網民在Threads上以「生仔要考牌系列」為題發文，稱「兩個人用咗$1,100去法定古蹟沉浸式聽人哋個仔扭計」。事主表示，早前與友人購票觀賞吉卜力主題燭光音樂會，正打算好好欣賞時，後排竟有小朋友不斷踢事主的椅背，「踢到我懷疑佢係練緊波」；更不斷發出噪音，如穿着的風褸「郁嚟郁去發出雪雪聲」、用力吸鼻涕、反覆大聲抱怨「好眼瞓」、「想返屋企」，甚至使用閃光燈拍照。

由於場地不大，事主指「基本上後半場嘅觀眾都俾佢啲噪音不斷滋擾到」，惟家長僅一直重複：「就快完」、「唔好嘈」，未有有效制止或帶小朋友離場，讓事主抱怨：「直頭變埋噪音二重奏」，根本無法投入演出。

完場投訴反被1句回覆：沉浸咗成肚氣！

事主啞忍直至完場並向家長投訴，直言「安靜唔到就唔好帶佢嚟呢啲地方，佢自己都唔enjoy又係咁嘈到人。」當時該位父親連忙道歉並表示「Sorry」，但旁邊的母親卻反駁指：「吓，我俾咗錢㗎喎。」對此，事主怒轟「以為俾咗錢就係皇帝！」又指演奏會要保持安靜是人類基本禮儀，如小朋友無法控制自己，家長就要多加約束。

事主亦批評現場工作人員對閃光燈與持續噪音視而不見，「又嘈又開閃光燈影相都冇Staff理，House Rules寫咗又冇人管其實有乜用？」最後更直言，「主打沉浸式體驗，係沉浸呀，沉浸咗成肚氣！」

網民留言：應規限12歲以上才能夠進場

帖文引起網民熱議，不少網民批評父母沒有阻止孩童吵鬧，「呢個年代，個個覺得俾咗錢就係大哂，如果個父或母係有品，是但一個早就帶咗個仔出去啦，即係兩公婆，自己都冇一個想讓步」、「其實呢啲場合，父母應該比個小朋友人哋湊住先，因為對表演者嚟講都好影響」；也有網民指主辦單位應設年齡入場限制，「其實呢啲真係應該整『不招待12歲以下』，佢覺得悶又要成人受氣。」

有網民則分享相同經驗，「上次我同個朋友去，咁啱前邊又係坐咗個細路女，係咁郁嚟郁去，張摺凳直頭貼實咗我對腳，之後用相機影相又用閃光燈。啲小朋友仲未識enjoy呢類型嘅音樂會，真係奉勸啲家長唔好再帶啲仔女嚟」、「我都試過聽演奏會後面有個細路係咁問佢阿媽：走得未呀？中場休息我去同工作人員講，啲工作人員其實知佢嘈但又冇出聲，話下半場會話佢，但下半場佢地已經走咗。」

圖片及資料來源：Threads@deathofspacetrash、[email protected]

文：Y