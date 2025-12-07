學生遊九龍公園慘呻遭野鴿搶食！疑遊客1舉動被牽連 網民籲報警 雀鳥團體促節育管理

香港野鴿遍布各區，惟不時有市民投訴受到滋擾，城市中的人鴿似乎難以共存。最近，有學生參與學校的戶外學習日到訪九龍公園，在附近快餐店的戶外區域用膳時，突然被十多隻野鴿「攻擊」，「朋友嘅食物基本都被搶晒」，及後慌忙撤離，期間疑有內地遊客餵飼野鴿致鴿群聚集，有網民建議下次可即時報警處理，亦有鳥類關注組織提醒單純「禁餵」已無法有效控制野鴿數量，促請有關當局進行節育管理。

學生遊九龍公園慘呻遭野鴿搶食！目擊遊客非法餵飼受牽連

一名學生在社交平台分享早前參加學校的戶外學習日，一行人前往九龍公園遊覽，中午在公園內的快餐店用餐，同時由於室內已無位置，選擇在戶外區域入座。他形容用餐初時只有少數野鴿在附近徘徊，但隨後有內地遊客開始對野鴿餵食自己攜帶的食物，「餵完啲食物之後，啲白鴿就見到我同學啲嘢食所以就直接過咗嚟」，估計當時至少有十幾數白鴿聚集，並迅速「攻擊」眾人的食物，形容朋友的餐點幾乎「被搶晒」，同時迫使他們「立即執晒啲食物同埋攞晒啲行李走」。

據事主上傳的照片及短片可見，有十幾數野鴿在用餐區內徘徊，數隻野鴿則在用餐區桌子上進食快餐店外賣袋內的食物，更有部分飛到店員回收的餐盤上，需要途人協助驅趕，情況頗為混亂。

網民：其實做鴿都好慘 鳥類關注組織促節育管理

事件迅速在社交平台引起討論，有人建議樓主可以直接報警處理，直指餵鴿者應負責，「後面咁大個banner（橫額）寫明啲人仲要餵，即刻報警唔洗（駛）同佢客氣」、「可以報警，餵白鴿犯法」、「白鴿無得管，餵白鴿嘅人可以管」。另一方面，有人認為批評餵食者的行為不負責任，「啲人搞到立立亂，拍拍『蘿柚』就走，啲白鴿如果滋擾到人，又係佢哋要俾人趕盡殺絕」。

此外，有網民同情野鴿處境，「其實做鴿都好慘，外面無食物供應，如果你係鴿會點？等餓死？」鳥類關注組織「香港救援鳩鴿及雀鳥」亦於留言區提出「錯不在白鴿，亦不在餵鴿者身上」，指白鴿與人衝突根源在於「數量」，雖然現時餵鴿罰款已提升至最高10萬元，每張告票超過5,000元，但由於城市根本沒有白鴿的食糧，而在「極度缺糧」的情況下，就會出現上述的情況，同時引述德國動物研究報告，強調單純禁餵不可行，建議有關方面白鴿節育管理，平衡人與動物之間的關係。

根據《2024年野生動物保護（修訂）條例》，現時將禁止餵飼野生動物的規定擴展至涵蓋野鴿、將非法餵飼的最高刑罰由罰款一萬元提至罰款十萬元及監禁一年、引入五千元定額罰款機制，並在原有警務人員和漁農自然護理署（漁護署）人員的基礎上擴大執法人員的類別，加入食物環境衞生署（食環署）、康樂及文化事務署（康文署）和房屋署的獲委任人員，以加強執法效能。

來源：lmst_drose＠Threads、漁農自然護理署

文：LW