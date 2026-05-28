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內圈捕影│「翠紅」火氣旺盛

晨操動態
更新時間：01:30 2026-05-28 HKT
發佈時間：01:30 2026-05-28 HKT

昨朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。

「翠紅」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身壯全身肌肉，神色活躍火氣旺盛，有進無退佳態洋溢。「時時歡聲」副練踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯力勁毛色靚，弗到爆燈。

「友瑩仁」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身飽滿無瘦，保持勇銳毫無疲態。「千杯不醉」助手踱一圈，步姿爽朗有彈力，毛色呈現光澤，神態理想展現朝氣，仍具好感未有走樣。

「一生好彩」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度唔差，外觀駟正身壯色潤，不遜贏馬時。「鴻圖新星」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，精神爽利正值勇境。

風火恆雲展現活力

「風火恆雲」快慢由人姿態順暢，勝後佳態保持。
「風火恆雲」快慢由人姿態順暢，勝後佳態保持。

「風火恆雲」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火力既好展現活力，勝後佳態保持。「將傲」助手踱一圈，愈見放鬆，情緒不斷改善，神采奕奕氣宇軒昂，馬身收實肌肉結實，進度轉好。

「禾道豐」助手踱兩圈，雙目有神朝氣勃勃，馬身保持粗壯，肌肉結實毛水鮮明潤澤，予人極佳觀感。「喜樂之星」巫顯東踱兩圈，沿途急步搶走，充滿競賽意欲火氣旺盛，早前試閘出色，上力大有進展。

謝鋒
 

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