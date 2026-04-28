沙田早晨│「大千氣象」弘仔做替工
更新時間：15:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-28 HKT
「大千氣象」因主師莫雷拉請假，得以重召布文執韁，查人馬以往合作十一次，累積三冠三殿成績不俗，而馬匹上仗角逐谷草千八，僅以半馬位不敵跑第四近況亦好，而今仗扳上大長途備戰甚有心思，連日到大圈踱步練氣，今朝加課繼續有這安排，並指定黃智弘代操。
巴閉王威哥小妹好傾
「巴閉王」接連在四班交出表現，練者今番變陣出招，把帥印交給女見習生黃寶妮，如此一來只負一二七磅上陣，自然佔有優勢，再者騎練以往鮮有合作，配搭確非比等閒，至於今朝收操後呂健威捉住小妮子傾談，擺明商討「巴閉王」今次出擊大計亦極具睇頭。
廚神石哥緊張跟出入
早前沉寂一段時間的徐雨石，終於在上周三谷戰憑「豐辰」打破逾兩個月頭馬荒局面，來到明晚跑馬地賽事，看來早已上岸的石哥有意繼續出擊，其中「廚神」無疑近績欠佳，但今次終於跑番首本路程更出動面箍必有計仔，至於今朝此駒出試石哥亦跟出跟入緊張不已。
一定掂騎練出雙入對
尾場由布文贏開的「𠁽𠁽有餘」，竟然會落到布浩榮手，有可能是布文未能造磅，亦有可能係揀騎「一定掂」，雖然「𠁽𠁽有餘」新勝而臨，賽績較為亮麗，但「一定掂」季內已取得三W，同樣係戰績彪炳，再看布文同姚本輝今朝一度出雙入對，此駒確可睇高一線。
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