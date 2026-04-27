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晨光追擊│「天星」火氣冒升

晨操動態
更新時間：15:00 2026-04-27 HKT
發佈時間：15:00 2026-04-27 HKT

周一出跳馬向來甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「勁進駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態軒昂。「天星」戴頭罩由助手跳一段，沿內欄跳愈走愈起勁，火氣冒升論態出色。

「你知我寶」戴頭罩由袁幸堯跳兩段，展開大步衝刺有火有力，馬身收靚現線條美。「香港仔」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，肉身馬向來看似肥仔嘜，比前淡定保持進度。

「金多囍」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，仍帶馬定基但無再岳頭，走勢爽勁神態又好。「瑪瑙」戴頭罩由助手跳兩段，一貫潛低馬頸，步順有朝氣，馬身脹卜卜。

「同寶寶」戴頭罩由助手跳兩段，年紀老了唔再搶口，步爽現朝氣，有起色。「駿跑得」戴頭罩由助手跳兩段，祌情專注步順開揚，馬身實淨傷癒對辦。

「金德義」助手跳兩段，腳法一向唔起眼，但表現賣力，火氣唔錯。「合夥飛馳」戴頭罩由助手跳兩段，神態活潑步爽有力，身色皆靚不遜贏馬時。

穿甲金鷹精神爽利

「穿甲金鷹」步幅開得好闊又夠急勁，火力再增強。
「穿甲金鷹」步幅開得好闊又夠急勁，火力再增強。

「禾道威」戴頭罩由助手跳三段，慣例搶口人馬角力，神態活躍現朝氣，佳態保持。「穿甲金鷹」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力再增強。

「好評如潮」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態生猛，勇況持續。「可靠大師」戴頭罩由潘頓跳一段，神態專注火力俱備，肌肉展現，步爽充滿彈力。

「泰泰精神」戴頭罩由助手跳兩段，落腳整齊有力，馬身實淨，狀態一直出色。「富喜來」艾道拿拍「上浦福旺」助手草地跳兩段，前駒戴眼罩，大半程領先，末段扣住等廄侶，神采奕奕況保持；後駒戴面箍，追上反應尚可，汗濕多但唔心急，贏開好省鏡。

兆文

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