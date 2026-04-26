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內圈捕影│「香港仔」神態暢旺

晨操動態
更新時間：19:30 2026-04-26 HKT
發佈時間：19:30 2026-04-26 HKT

不少參戰馬今朝到內圈出試，場面熱鬧，現將操練報道如下。

「跨境駿馬」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足火氣未減，馬身壯健毛色潤澤，極之省鏡。「香港仔」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，勇銳之餘持續進步。

「開心指數」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度充足，持續勇銳氣勢盛。「穿甲金鷹」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充裕極具好感。

「雙贏」助手踱一圈，輕描淡定完成，神態自若豎起雙耳，身靚實淨力度充足，觀感不遜贏馬時候。「富裕君子」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，神態專注目光集中，馬身喼得壯無瘦，佳態保持有餘。

「你知我寶」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，馬身好靚好壯，神態活潑力度增強，進度愈見出色。「上浦福旺」助手踱一圈，贏開充滿了氣勢，目光炯炯有神，細馬身壯實淨，毛色烏卒卒又夠好睇。

顏色之皇步挺開揚

「顏色之皇」身壯健毛色有光澤，上佳水準長期呈勇。
「顏色之皇」身壯健毛色有光澤，上佳水準長期呈勇。

「顏色之皇」助手踱一圈，步挺開揚又有彈力，身壯健毛色有光澤，火氣亦唔錯，上佳水準長期呈勇。「金多囍」助手踱一圈，試來精神爽利，走勢硬朗步挺開揚，馬身扎實神態對辦，單講狀態一直吸引。

謝鋒

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