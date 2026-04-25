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內圈捕影│「包裝天王」步順輕快

晨操動態
更新時間：15:15 2026-04-25 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-25 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「包裝天王」助手踱兩圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身收壯展現線條，操足而臨大有進展。「大回報」助手踱一圈，急口馬小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，勝後更醒朝氣旺盛。

「超和平」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，身好壯毛色悅目，再進一步勇銳無比。「加州勇勝」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力充足毛色油潤，論態一直出色。

傑出雷霆走勢硬朗

「傑出雷霆」馬身札實外觀對辦，保持理想進度。
「傑出雷霆」馬身札實外觀對辦，保持理想進度。

「傑出雷霆」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實外觀對辦，保持理想進度。「白鷺金剛」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚勁力充沛，持續有進神采飛揚。

「一世美麗」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，今季最弗一次。「浪漫勇士」助手踱兩圈，氣定神閒輕鬆完成，馬身好實淨，暗火展現雙目有神，老而彌堅威風凜凜。

「八仟財陞」助手踱一圈，唔懶散神情專注，試來活力充沛，落腳穩勁力不俗，仍具好感未見低落。「極上紗瓏」助手踱一圈，比前更放鬆更乖巧，神態集中目光如炬，出腳爽朗流暢，予人極具觀感。

謝鋒

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