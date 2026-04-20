晨光追擊│「朗日雪峰」力度充沛
更新時間：15:11 2026-04-20 HKT
發佈時間：15:11 2026-04-20 HKT
發佈時間：15:11 2026-04-20 HKT
大多參戰馬已進行試跑，今朝出跳馬並非太多，場面較冷清，現將操練過程報道如下。
「中國心」戴頭罩由助手跳一段，精神飽滿饒具朝氣，火力極佳又夠墜手，佳態保持有餘。「朗日雪峰」助手跳三段，大步順走力度充沛，馬身仍壯毛色潤澤，態勇譽滿欄邊。
「天下寵兒」戴頭罩由廖康銘跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力再增強。「紅錢到」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，急口馬緊韁捉實，外觀企理身好飽滿，仍在勇境無走樣。
「佐治傳奇」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，更見專注步順開揚，再無稚嫩感，不斷進步好吸引。「美麗登場」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉實，出腳夠咬地亦整齊，馬身收得更實淨。
「友贏威馳」戴頭罩由莫雷拉跳三段，聽教聽話神情集中，步伐輕快有力，進度愈來愈好。「價值傳承」戴頭罩由布文跳兩段，含枚俯首唔急唔搶，落腳穩力貫注，毛色更加潤澤。
智勇名駒走勢爽勁
「智勇名駒」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，論態一直出色。「哪吒」戴頭罩由助手拍伴跳馬跳兩段，扣住落後淡淡定，朝氣勃勃神色甚佳，展步又夠俐落。
「包裝戰仕」艾兆禮跳兩段，戴頭罩及鼻箍，頭岳岳指定動作，論態有進展，力度增強出腳無咁重。「好好戀愛」戴頭罩由助手跳三段，精神奕奕饒具朝氣，力度保持有餘，更吸引韁口收斂。
「勤德皆備」戴頭罩由布文草地跳兩段，末段畀佢走反應唔錯，勁度提升不少，身結實毛色油潤。「皇者有利」黃智弘草地跳兩段，按住順走姿態輕鬆，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現。
「快活同盟」戴頭罩由助手拍「包裝天將」草閘跳兩段，全程拍住走，伸頸岳頭走規仍生硬，勁度也說不上足夠。
兆文
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