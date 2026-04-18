內圈捕影│「快馬加鞭」躍躍欲試
更新時間：15:15 2026-04-18 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-18 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-18 HKT
今朝有甚多戰駒到內圈加課，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。
「開心三多」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，上佳水準。「快馬加鞭」助手踱一圈，罕見躍躍欲試，火氣旺盛神態生猛，馬身極壯又夠薄皮，抖夠操足好吸引。
「飛來霸」助手踱一圈，重口馬慣例捉到實，神情專注目光如炬，火力有增無減，勝後更進鋒芒畢露。「文武全能」助手踱一圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，保持出色進度。
超開心步伐硬朗
「超開心」助手踱一圈，試來精神爽利，成身肌肉充滿條線美，步伐硬朗勁度足夠，前所未見勇銳。「有派頭」助手踱兩圈，目光銳利朝氣勃勃，馬身極之粗壯，毛色充滿光澤，持續勇銳體力充沛。
「顯勝高昇」潘明輝踱一圈，全程試來充滿活力，紮紮跳心景開朗，神色吸引外觀靚絕，論態極佳。「熾烈神駒」助手踱兩圈，步挺急勁精神爽利，馬身壯到不得了，毛色保持潤澤，毫無疲態勇況依然。
「友瑩亮」助手踱一圈，大大步走過，步順爽勁神態暢旺，身壯脹卜卜，毛色又靚，愈贏愈醒弗到震。「天將龍駒」巫顯東踱一圈，擔高頭走樣子神氣，步順力雄火氣充裕，身好壯好飽滿，勇態保持有餘。
謝鋒
最Hit
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
2026-04-16 11:56 HKT
筲箕灣中年漢家中自殺亡 妻子發現惜太遲
17小時前