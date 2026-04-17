沙田早晨│希斯緊張到指手劃腳

周五是希斯馬房主課期，練者一早坐鎮烽火台二樓為戰駒督操，有賽程馬匹在六時半鐘後亮相，包括「古惑大師」、「共創歡欣」、「艾莉奧」、「友愛心得」進行試跑，希斯睇完各駒操練，更走去機坪接馬，偕副練黃志雄對住戰駒指手劃腳緊張到極點，自然成為焦點。

君達得丁仔趕返接馬

「君達得」今朝在內圈出試之後，丁冠豪匆匆趕返接馬好肉緊。

踏入四月，丁冠豪成績唔錯，先後憑「開心宇宙」及「文明福星」增添進帳，令丁廄今季已累積十三場頭馬，由於練者只在沙田設廄，因此目前欠一W上岸，當然想盡快完成目標，「君達得」能否替馬房達標不得而知，不過今朝在內圈出試之後，丁仔匆匆趕返接馬好肉緊。