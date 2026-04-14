沙田早晨│方廄雙雄弘仔做替工

方嘉柏今季志切爭奪冠軍寶座，聘請莫雷拉任主帥是成功的第一步，兩人合作如魚得水，上周三谷戰夾手夾腳拿下四W，在今季主場已取得三十四W，而今次亦繼續重兵出擊，其中「富裕君子」和「星運少爵」更要特別留意，因為今朝指定黃智弘代操，充滿搏殺動靜。

蓮冠皇騎練商討大計

今朝「蓮冠皇」試閘之前廖康銘一度捉住奧爾民傾談，商討出擊大計。

「蓮冠皇」上季出道至今十一戰，全部用希威森，雖然今次騎者揀騎「知道穩勝」，但「蓮冠皇」也不可睇少，一來罕見安排匆匆上陣，部署特別，二來接手的奧爾民高度重視，剛周日特意到場過檔出試，三是今朝試閘之前，廖康銘一度捉住阿民傾談，商討出擊大計。

小皇爺騎練出雙入對

葉楚航同周俊樂今朝一度出雙入對密密斟。

「小皇爺」曾於田草四班千四入Q，當時僅不敵「綠野飛馳」，並擊敗「火焰閃爍」及「喜尊龍」等賽駒，證明有一定質素，如今已減到三十五分，更重要傷患馬近期得以積極備戰，顯示已傷癒無事，當然今朝葉楚航同周俊樂一度出雙入對密密斟，也是矚目鏡頭之一。

浪漫鬥士成哥跟出入

今朝「浪漫鬥士」加課期間沈集成跟出跟入，今仗確有冷敲價值。

「浪漫勇士」如何犀利毋須多表，相對地一眾同主馬成績相當淡靜，「浪漫戰士」在港十二戰仍未敲響勝鼓，最新一匹「浪漫鬥士」則三戰全部三甲不入，看沈集成部署手法，密密安排「浪漫鬥士」上陣志不在小，再看今朝加課期間沈集成跟出跟入，今仗確有冷敲價值。