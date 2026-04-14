Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│方廄雙雄弘仔做替工

晨操動態
更新時間：15:45 2026-04-14 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-14 HKT

方嘉柏今季志切爭奪冠軍寶座，聘請莫雷拉任主帥是成功的第一步，兩人合作如魚得水，上周三谷戰夾手夾腳拿下四W，在今季主場已取得三十四W，而今次亦繼續重兵出擊，其中「富裕君子」和「星運少爵」更要特別留意，因為今朝指定黃智弘代操，充滿搏殺動靜。

蓮冠皇騎練商討大計

今朝「蓮冠皇」試閘之前廖康銘一度捉住奧爾民傾談，商討出擊大計。
今朝「蓮冠皇」試閘之前廖康銘一度捉住奧爾民傾談，商討出擊大計。

「蓮冠皇」上季出道至今十一戰，全部用希威森，雖然今次騎者揀騎「知道穩勝」，但「蓮冠皇」也不可睇少，一來罕見安排匆匆上陣，部署特別，二來接手的奧爾民高度重視，剛周日特意到場過檔出試，三是今朝試閘之前，廖康銘一度捉住阿民傾談，商討出擊大計。

小皇爺騎練出雙入對

葉楚航同周俊樂今朝一度出雙入對密密斟。
葉楚航同周俊樂今朝一度出雙入對密密斟。

「小皇爺」曾於田草四班千四入Q，當時僅不敵「綠野飛馳」，並擊敗「火焰閃爍」及「喜尊龍」等賽駒，證明有一定質素，如今已減到三十五分，更重要傷患馬近期得以積極備戰，顯示已傷癒無事，當然今朝葉楚航同周俊樂一度出雙入對密密斟，也是矚目鏡頭之一。

浪漫鬥士成哥跟出入

今朝「浪漫鬥士」加課期間沈集成跟出跟入，今仗確有冷敲價值。
今朝「浪漫鬥士」加課期間沈集成跟出跟入，今仗確有冷敲價值。

「浪漫勇士」如何犀利毋須多表，相對地一眾同主馬成績相當淡靜，「浪漫戰士」在港十二戰仍未敲響勝鼓，最新一匹「浪漫鬥士」則三戰全部三甲不入，看沈集成部署手法，密密安排「浪漫鬥士」上陣志不在小，再看今朝加課期間沈集成跟出跟入，今仗確有冷敲價值。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
22小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
8小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
5小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
4小時前
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
名導張堅庭轟茶記「以為冇佢唔得」？偕波友轉場連鎖冰室歎早餐 讚招呼好/顏值高 反惹網民斥︰人哋軟勸退你唔知
飲食
2026-04-13 13:19 HKT
消委會餐廳投訴︱一句「圖片僅供參考」大晒？燒味拼盤貨不對辦 燒鵝/乳豬變鴨胸/青瓜
04:39
消委會餐廳投訴︱一句「圖片僅供參考」大晒？燒味拼盤貨不對辦 燒鵝/乳豬變鴨胸/青瓜
社會
6小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
21小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
3小時前