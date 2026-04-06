Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「唯美主義」神態回旺

晨操動態
更新時間：19:15 2026-04-06 HKT
發佈時間：19:15 2026-04-06 HKT

今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。

「有情有義」黃智弘踱兩圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得靚，操足有進步。「唯美主義」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度唔差，神態回旺火氣極佳，去番最佳時候。

「凝聚美麗」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火氣不俗依然省鏡。「喜馬」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，早前試多閘有進無退。

「莊家班」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，比前淡定再無汗濕，愈見吸引進度轉好。「博愛先鋒」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身喼得壯，持續勇銳極之吸引。

銀亮奔騰勇銳無比

「銀亮奔騰」步順力雄火氣充裕，外觀靚身實淨毛色悅目。
「銀亮奔騰」步順力雄火氣充裕，外觀靚身實淨毛色悅目。

「電玩精英」助手踱一圈，灰馬身壯脹卜卜，落腳整齊走勢又硬淨，神態生猛雙目有神，有進無退。「銀亮奔騰」助手踱兩圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，外觀靚身實淨毛色悅目，勇銳無比。

「長勝隊長」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣旺盛，弗到漏油。「俏眼光」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後操足更加醒神。

謝鋒
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大欖涌行山失蹤｜內地七旬翁失蹤兩日 終在關帝廟清醒被尋回
03:01
大欖涌行山失蹤｜內地七旬翁失蹤兩日 終在關帝廟清醒被尋回
突發
3小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
3小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
8小時前
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
乘客攜懷疑巨型壓縮氣罐搭港鐵 網民震驚：全車竟啞忍想一鑊熟？港鐵籲立即通知職員｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
美軍出動200特種兵營救F-15E機員。
01:05
深入伊朗救人 | 美出動200特種兵營救F-15E機員 CIA放假消息引開伊朗追兵 特朗普：一度懷疑是陷阱
即時國際
10小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
4小時前
何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加
何嘉麗街邊唱K冇人認得？被店主激讚歌喉勸玩《中年好聲音》嬲爆：我是歌手，點會參加
影視圈
5小時前
內地品牌殺入 傳統中菜淪為重災區 船記逆市殺出血路︳周顯
商業創科
8小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
5小時前
40歲單親爸爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白｜Juicy叮
40歲單親港爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白｜Juicy叮
時事熱話
4小時前