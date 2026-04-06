內圈捕影│「唯美主義」神態回旺

今朝內圈尚算熱鬧，亦有不少勇馬，現將操練報導如下。

「有情有義」黃智弘踱兩圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得靚，操足有進步。「唯美主義」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快力度唔差，神態回旺火氣極佳，去番最佳時候。

「凝聚美麗」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火氣不俗依然省鏡。「喜馬」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，早前試多閘有進無退。

「莊家班」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，比前淡定再無汗濕，愈見吸引進度轉好。「博愛先鋒」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身喼得壯，持續勇銳極之吸引。

銀亮奔騰勇銳無比

「銀亮奔騰」步順力雄火氣充裕，外觀靚身實淨毛色悅目。

「電玩精英」助手踱一圈，灰馬身壯脹卜卜，落腳整齊走勢又硬淨，神態生猛雙目有神，有進無退。「銀亮奔騰」助手踱兩圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，外觀靚身實淨毛色悅目，勇銳無比。

「長勝隊長」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣旺盛，弗到漏油。「俏眼光」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，勝後操足更加醒神。

謝鋒

