晨光追擊│「快樂共濟」持續進步

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「快樂共濟」戴頭罩由何澤堯跳兩段，試來不徐不疾，收斂神態集中，身色皆吸引，持續進步。「靖哥哥」助手跳兩段，協調性愈來愈好，動作自然得多，馬身收靚，確認踏上正軌。

「三強」戴眼罩及頭罩由助手跳一段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，佳態保持有餘。「榮利雙收」戴頭罩由班德禮跳一段，按住走姿態輕鬆，身壯唔瘦雙目有神，依然省鏡。

「頌星」戴頭罩由奧爾民跳兩段，扣住走神態軒昂，走勢硬朗有力，外觀又靚身壯色潤。「智勝攻略」戴頭罩由助手跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，試來精神爽利，今季最弗一次。

「大數據」戴眼罩由袁幸堯跳兩段，含枚俯首神情專注，落腳穩力貫注，毛色潤澤馬身又靚。「電源之駒」戴頭罩由助手跳兩段，神態活躍走勢爽勁，馬身仍靚，完全唔似老馬保養好。

「安康萬里」戴頭罩由助手跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，力度保持有餘，未見低落。「美麗登場」戴頭罩由助手跳兩段，收斂快慢由人，出腳夠咬地力度充裕，早熟馬進度出色。

「勁進駒」戴頭罩由潘頓跳兩段，精神飽滿極具朝氣，馬身實淨毛色好靚，不遜贏馬時候。「巴閉王」戴頭罩由奧爾民跳兩段，重口馬捉實側住頭走，火力未減半分，身壯色潤朝氣勃勃。

有你有我四蹄盡展

「有你有我」火氣極佳神態生猛，去番最弗時。

「開心孖寶」戴眼罩及頭罩由艾道拿跳兩段，仍有啲搶口，但比過往規矩了，神色不俗確認轉好中。「有你有我」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，四蹄盡展彈力十足，火氣極佳神態生猛，去番最弗時。

兆文