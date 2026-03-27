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晨光追擊│ 「龍傲綾羅」弗到漏油

晨操動態
更新時間：09:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：09:15 2026-03-27 HKT

  一如平日的周四晨課，昨朝大圈出跳馬甚踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬。

「極上紗瓏」戴頭罩由潘明輝跳兩段，輕描淡寫完成，不費半力，充滿朝氣愈贏愈醒神。
  「常常感恩」助手跳一段，雖豎尾但仍見集中，途中搶走神態生猛，早課仍惹好感。「非惟僥倖」戴頭罩由助手跳兩段，慣性伸頸，馬身脹卜卜毛色悅目，狀態不遜贏馬時。
  「美神來」戴頭罩由助手跳兩段，晨操之星一向表現賣力，走勢急勁觀感可以。「包裝福星」戴頭罩由希威森跳兩段，不如之前般心急，步穩力勁，毛色復現光澤，狀態回勇。
  「幸運二十」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，試來精神爽利呈現朝氣，細馬身壯實淨企理，狀態仗比仗好。「亨驥」戴頭罩由助手跳兩段，急口馬暗力捉實，火氣未減半分，新勝仍在勇境。
  「天天更好」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，一貫肯走神態活躍，馬身壯毛色悅目烏卒卒，狀態上落不大。

「嘉嘉友福」戴頭罩由艾道拿跳兩段，愈來愈放鬆情緒改善，落腳輕快力度不差，狀態更進一步。
「嘉嘉友福」戴頭罩由艾道拿跳兩段，愈來愈放鬆情緒改善，落腳輕快力度不差，狀態更進一步。

  「嘉嘉友福」戴頭罩由艾道拿跳兩段，愈來愈放鬆情緒改善，落腳輕快力度不差，狀態更進一步。
  「香港仔」潘明輝跳兩段，戴頭罩及面箍，向來馬身略肥，力度充裕神態好，而且不再心急，勇熟俱進。
  「包裝戰將」戴頭罩由希威森跳兩段，輕描淡寫不急不搶，馬身毛色都對辦，近來饒惹好感。
  「風火恆雲」戴眼罩由助手跳兩段，慣例豎尾並且搶口，力度不弱步爽夠開揚，狀態不俗。
  「佐治傳奇」戴眼罩及頭罩由潘明輝跳兩段，力度可以更好，但淡定勇熟程度多添幾分，狀態八九分。
  「龍傲綾羅」戴頭罩由潘頓跳兩段，神生步爽充滿朝氣，馬身壯得很，弗到漏油。
  「信心星」戴頭罩由助手拍「勝利君子」草地跳兩段，全程推住走未分勝負，實則姿態好輕鬆且有火有力。

兆文

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