晨光追擊│ 「醒目高球」譽滿欄邊

周一出跳馬向來甚多，包括多匹明晚谷戰參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練過程報道如下。

「價值傳承」戴眼罩由潘頓跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，戴上眼罩後更集中更醒神，狀態亦勇。

「年年友福」戴頭罩由麥文堅跳兩段，表現主動心火湧現，身色都靚，狀態一直見好。

「嵐臣」戴頭罩由助手跳兩段，毛色一向淡淡哋，仍具朝氣，力度保持有餘，狀態平穩。

「興馳千里」戴頭罩由楊明綸跳兩段，聚精會神步挺爽勁，新勝馬比前更淡定持續進步。

「富國兄弟」戴頭罩由助手跳兩段，一向內斂，步爽馬身喼得靚，論態保持有餘。

「醒目高球」戴頭罩由助手跳兩段，唔再心急亦再無豎尾，勇熟倍添譽滿欄邊。

「凱明神駒」戴頭罩由希威森跳兩段，灰馬仔身結實，神態活躍步硬朗，早課有好感。

「天威」戴頭罩由助手跳兩段，一貫賣力肯走，力度頗足夠，外觀亦唔錯，惜操好賽劣。

「赤海」戴眼罩及頭罩由潘頓跳一段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠潤澤，狀態比前更好。

「浪漫戰神」(圖) 戴頭罩由潘頓跳兩段，一貫漫不經心，步順馬身夠輕，論態對辦。

「自動自覺」戴頭罩由梁家俊跳兩段，神閒氣走步挺力勁，馬身喼得靚勇況保持。

「狀元及第」戴眼罩由助手跳兩段，半推半就完成，然而神色唔淡，落腳輕快愈老愈堅。

「路路勁」戴頭罩由助手跳兩段，慣例有啲急口，馬身好粗壯，力度不斷增強，狀態已起。

「包裝明將」戴頭罩由蔡明紹跳三段，無急口順暢完成，出腳俐落咬地，保持上佳進度。

「加州勇勝」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，單薄馬身喼得靚無瘦，神態活躍朝氣勃勃。

「文武全能」戴頭罩由潘明輝跳兩段，無咁論盡動作無咁大，展步開揚力度又夠，仗比仗好。

「吉星騎士」戴頭罩由助手跳兩段，走勢順暢神情集中，步順彈力夠，已在勇境。

兆文